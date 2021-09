El diseñador mexicano Jonathan Morales, forma parte del debut como solista de Lisa de BLACKPINK

El debut como solista de la cantante y rapera tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa (una de las integrantes del sensacional girl group BLACKPINK), ha sido más que extraordinario y algo que lo hizo aún más especial, fue que el diseñador mexicano Jonathan Morales, creó uno de los atuendos que la Idol usó en el MV. El BLINK mexicano "explotó" en gran júbilo.

En su perfil de Instagram Jonathan Morales expresó su sentir al ver que Lalisa usó uno de sus diseños en el MV que marcó su esperado debut en solitario. "Esto va primero por cada persona que se acercó a mí confiando y creyendo, a mi equipo, mi familia laboral, esto es de nosotros, por mí, por vencer cada miedo, cada voz que me dijo que no era suficiente, que nunca iba a cumplir mis sueños, esto para mí es beyond".

Lisa de BLACKPINK lució espectacular con el diseño de Jonathan Morales.

El diseñador mexicano quien forma parte de NO NAME (marca mexicana de streetwear, atemporal y genderless inspirada en la cultura pop), manifestó no saber que la integrante de BLACKPINK, usaría su creación "en algo tan importante"

Estoy lleno de amor, gracias, también va para todos aquellos que me dejaron en el camino, que no creyeron, que me dijeron 'relájate, estás loco nunca, va a pasar', ustedes también me dieron la fuerza para no parar ❤️.

El outfit que Lisa usó para el MV de su canción debut como solista "LALISA", es una pieza de archivo de la colección Redo de NO NAME. De acuerdo con información del portal web de esta marca mexicana, debido a la naturaleza de la confección de productos de esta colección, todas las piezas son únicas y por lo tanto, presentan variaciones en el estampado, haciendo que cada pieza sea irrepetible.

Una vez más Lisa demuestra el por qué es un ícono de la moda y ahora, luciendo en todo su esplendor un diseño del mexicano Jonathan Morales.

Entre los estampados en el atuendo de Lalisa, podemos ver a Gene Simmons, vocalista de la banda estadounidense KISS.

El pasado 9 de septiembre (una fecha muy esperada por el BLINK), Lisa lanzó su primer single álbum en solitario "LALISA" (título en honor a su nombre de nacimiento Lalisa Manoban). "Sigo sintiéndome nerviosa y todavía no puedo creerlo", expresó la también modelo y bailarina profesional tailandesa, durante una conferencia de prensa.

La canción principal de su single álbum, "LALISA", es una pegajosa pista de hip hop con un riff de metal audaz y un ritmo dinámico; fue compuesta por 24, Bekuh BOOM y Teddy (los dos últimos también estuvieron a cargo de la letra). La cantante de 24 años de edad y orignaria de la Provincia de Buri Ram, Tailandia, expresó que a través de su álbum, quería mostrar su lado más genial: "quería mostrarme, Lalisa, exactamente como soy, por eso terminé usando este título".

Su primer álbum en solitario también incluye el B-Side "Money", una canción de hip hop que todos pueden disfrutar, "tan pronto como lo escuché, realmente quise ser yo quien lo cantara".

