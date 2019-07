El disgusto del rey Felipe VI con Letizia ante las cámaras

Un nuevo disgusto puso a los reyes de España en jaque ante la prensa pues Felipe VI y Letizia protagonizaron un incomodo momento cuando el rey al parecer regañó a su esposa cuando se encontraban en el Palacio de la Zarzuela.

Resulta que el matrimonio real acudió a la sala donde recibiría a los medios de comunicación pues se reunieron con los miembros del Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.

En algunos videos que circulan en redes sociales se puede ver a Felipe entrar primero a la sala mientras que Letizia lo sigue pues la prensa los retractaría cuando se saludara con el comité, pero antes de hacerlo el rey reprendió a su mujer pues ella se tardó en seguirlo debido a que estaba platicando con el equipo de seguridad.

Por si fuera poco Letizia se acomodó en un lugar que no le correspondía por lo que eso también pudo haber molestado al rey pues el lugar donde debe estar es a su izquierda violando el protocolo de la realeza el cual siempre ha sido respetado.

Tras el penoso momento usuarios no perdonaron la reacción de ambos y los tacharon de groseros pues opinan que esas acciones no se deben hacer en eventos públicos, pues no es la primera vez que hacen esto.

Pues tampoco es para tanto Por lo visto nadie se puede equivocar", "Que cosa tan tan rebuscada por favor!!! Me parece absurdo que le busquen tantas faltas, todo el mundo se equivoca y nadie es perfecto", fueron algunos comentarios por parte de usuarios en redes sociales.

Recordemos que el año pasado Letizia tuvo un altercado con su suegra doña Sofía, quien quiso tomarse una foto con sus nietas al salir de misa, pero Letizia se lo impidió causando gran polémica por la reacción que tuvo y es que al parecer podría haber problemas en la familia.

Hasta el momento el video cuenta con miles de reproducciones y los mensajes sobre la reacción de ambos a dejado mucho que desear pues no es muy común que la realeza realice este tipo de escenas en actos públicos donde pueden convertirse en blanco de la prensa.