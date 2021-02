El divertido comentario de Eugenio Derbez al ver a su hija Aislinn Derbez modelar en lencería

En su feed de Instagram Aislinn Derbez, ex esposa del actor Mauricio Ochmann (protagonista de la serie "El Chema" de Telemundo), compartió una fotografía donde se resaltó su belleza y sensualidad al usar lencería de encaje, causando gran furor entre sus miles y miles de seguidores. La actriz mexicana quien protagonizó la serie "La Casa de las Flores", una producción original de Manolo Caro para Netflix, llevó a cabo una sesión fotográfica a cargo de Henry Jiménez Kerbox, un reconocido fotógrafo de moda, estilo de vida y celebridades.

En un primer post Aislinn Derbez comentó: "y pues Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron, y bueno...aquí esperando a que Eugenio Derbez juzgue mi foto, lo bueno es que ya conoce bien a Henry, así que arréglense entre ustedes".

El comediante mexicano creador de exitosos programas como "La Familia P.Luche", "Vecinos" y varios más, no tardó en reaccionar ante la fotografía que su primogénita compartió en sus redes sociales, luciendo su cuerpazo al usar una provocadora lencería de encaje. Eugenio Derbez manifestó con el humor que lo caracteriza, no haber educado a su hija de esta manera, "eso ha de venir del lado de su mamá", expresó.

Ante el furor que ocasionó con la fotografía publicada, la hermana de Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez, compartió dos fotos más de esta sesión a cargo de Henry Jiménez Kerbox, "lo siento, no lo siento Eugenio Derbez, ya es la última", escribió la actriz de 33 años de edad, junto a un emoji de una carita derramando lágrimas de risas. Pero sin duda alguna, lo mejor fue el comentario de su padre:

Uno los educa, uno se mata trabajando para pagarles educación, escuela, para hacer a los hijos personas de bien. ¿Y cómo te pagan? Subiendo imágenes indecentes.

Muchos de los seguidores de Aislinn Derbez se divirtieron al por mayor con el "reclamo" del esposo de la cantante Alessandra Rosaldo, integrante del grupo musical Sentidos Opuestos. "Eugenio Derbez...¿por qué no eres un niño normal Ludovico", "jajaja genial, me imaginé tus caras, así diciéndolo, todo tipo Ludovico soy tu fan", "porque estoy leyendo esto con la voz de Ludovico", "me encanta Aislinn pero ahora solo vengo para ver los comentarios de Eugenio Derbez" y muchos más, son los comentarios en el post de la actriz.

La actriz Aislinn Derbez tiene 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @aislinnderbez

Como si estos comentarios de su padre no fueran suficientes, le escribió un más haciendo referencia al anterior proyecto que Aislinn llevó a cabo: "¿pues no que mucha espiritualidad y mucha 'Magia del caos'? Dónde quedó esa imagen qué me vendiste".

Aislinn Derbez es fruto del matrimonio que tuvo Eugenio Derbez con Gabriela Michel, actriz de doblaje mexicana. Hoy en día Gaby Michel está casada con Jorge Alberto Aguilera, el famoso "Señor Aguilera" quien formaba parte del programa "En Familia con Chabelo". El padrastro de Aislinn era el encargado de llevar a cabo concursos con "los cuates de provincia". Además de sus hermanos Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez, tiene dos hermanas más: Michelle y Chiara Aguilera, hijas del matrimonio de Gaby Michel con el Señor Aguilera.