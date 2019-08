El divertido regaño de Celso Piña a su esposa antes de fallecer

Monterrey, Nuevo León.- Juanita Ortíz, viuda de Celso Piña, en medio de su dolor por la repentina muerte del cantante conversó con los medios de comunicación a las afueras de la funeraria, donde compartió los últimos momentos del querido "Rey del Acordeón". Resaltó que por el carácter de su esposo, jamás llegaron a pensar que moriría en esa visita al hospital.

La viuda del cantante mencionó que a Celso Piña no le gustaba que sintieran lástima por él: "por eso tal vez se aguantó, se hizo valiente". Asimismo contó a los medios de comunicación que músico mexicano se despidió de ella con una fuerte regañada. "Me regañó, fue la última, de despedida, pero no liase, que lindo".

No conté bien el dinero, me dijo 'a ching...me extraña, por eso güera, no contaste bien, se me olvidó mi monedero.

Por otra parte, la hija de Celso Piña mencionó que analizan demandar a las personas, no identificadas aún, que difundieron unos videos del cantante que muestran momentos en los está a punto de entrar al quirófano y en otro, se observa a los médicos hacer maniobras para resucitarlo.

Molesta con esta situación, Celia Piña Ortíz reconoció la veracidad de las imágenes. "Va a salir quien lo grabó y habrá represalias, vamos a proceder legalmente porque no se lo merece. Él se merece irse bien, con el honor que merece, ¿quién no va a estar molesto? nos enteramos vía redes sociales”.

La agencia que representaba al artista originario de la Sultana del Norte comentó en un comunicado de prensa: "hoy es un día triste para La Tuna Group, con un profundo dolor comunicamos la inesperada partida de un miembro de la familia, nuestro amigo el maestro Celso Piña, quien falleció hoy en Monterrey a las 12:38 PM a causa de un infarto".