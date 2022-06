El drama "Hwarang", inicios del Wooga Squad y el debut actoral de V de BTS, disponible en Netflix

El Tío Netflix ha dado una gran sorpresa a todos los fans del cantante Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes de la agrupación musical surcoreana BTS. En el catálogo del llamado "Gigante del streaming" estará disponible el drama "Hwarang: the poet warrior youth", serie que marcó su debut actoral y donde conoció a dos de sus grandes amigos: Park Seo Joon y Park Hyung Sik, con quienes conforma el Wooga Squad.

"Hwarang: the poet warrior youth", drama histórico que se estrenó en diciembre de 2016, estará disponible en Netflix México y en otras regiones de Latinoamérica, a partir del 20 de julio de este 2022.

Esta serie creada por Han Suk Won y Park Sung Hye, con guion de Park Eun Yeong y dirigida por Yoon Sung Sik y Kim Yeong Jo, narra la historia de los Hwarang ("Caballeros Flor"), un grupo élite de jóvenes guerreros que viven bajo el Reino de Silla, uno de los tres reinos de Corea que existió entre los años 57 a. C. y 935.

Durante la historia de 20 capítulos, estos jóvenes guerreros de diferentes clases sociales, se unen para crear una nueva Silla y encontrar el amor y la amistad a lo largo del camino.

De acuerdo con la sinopsis, "estos caballeros elegantes y talentosos", podían engañar y vencer a cualquiera, mientras promovían la justicia en Seorabeol, la ciudad capital del reino antes mencionado. "Uno de ellos se convertirá en el Rey Jin Heung de Silla para cambiar el curso de la historia".

"Hwarang: the poet warrior youth", también conocida como "Hwarang: The Beginning", es protagonizada por los actores surcoreanos Park Seo Joon, Go Ara y Park Hyung Sik.

V de BTS tuvo un personaje secundario que conquistó a la audiencia, demostrando que además de buen cantante, bailarín y compositor, también tiene excelentes dotes actorales. Su personaje, Seok Han Sung, es el Hwarang más joven, es brillante e inocente.

Cabe mencionar que junto a su amigo Jin, canta "It's definitely you", el tema principal del OST del drama.

Park Seo Joon da vida a Moo Myung, un joven de clase baja, quien alza su clase social luego de convertirse en un legendario guerrero Hwarang, mientras que Park Hyung Sik, interpreta a Kim Ji Dwi, un joven y desconfiado rey, quien se convierte secretamente en un guerrero Hwarang, ganando poder y habilidades de liderazgo en el proceso.

Go Ara tuvo el personaje de Kim Ah Ro, una mestiza de una personalidad alegra y honrada. Hace varios trabajos de medio tiempo para ayudar a su familia, entre estos, como médico para los Hwarang.

Cabe resaltar que el drama "Hwarang: the poet warrior youth", además de ser la serie que marcó el debut actoral de Kim Taehyung, significa el inicio del Wooga Squad, el famoso grupo de amigos integrado por V de BTS, Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Choi Woo Shik y Peakboy.

Durante el rodaje, Park Hyung Sik, Park Seo Joon y V forjaron una muy buena amistad. En sus redes sociales compartieron algunas de sus salidas, causando gran euforia entre sus miles de seguidores.

Posteriormente, Park Seo Joon invitó al grupo de amigos, al actor Choi Woo Shik y al cantante, compositor y rapero Peakboy, con quienes tenía una amistad desde hacía un tiempo. El trío de mejores amigos se convirtió en quinteto, haciéndose llamar el Wooga Squad, término que hace referencia a la frase en coreano "¿somos familia?".

Los fans de V, Park Seo Joon y Park Hyung Sik, al fin podrán disfrutar de "Hwarang: the poet warrior youth" a través de Netflix. Ante esto, no nos queda más que decir: "감사합니다 (gamsahamnida) Tío Netflix, 우리는 너를 사랑해 (te amamos)".