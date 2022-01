México.- La actriz y cantante mexicana Laura Flores dejó boquiabiertos a sus miles de seguidores en Instagram luego de revelar su drástico cambio de look, dejó de lado su emblemática melena rubia para probar algo que va más con su edad, pero esto generó opiniones divididas.

Ahora la estrella mexicana presume un estilo muy corto de cabello, su ya clásico rubio y un estilo de maquillaje mucho más ligero, lo que ha hecho que todos externen su opinión al respecto, pero no todos son buenos comentarios, debido a que a muchos no les gustó.

Luego de presumir con un par de fotografías su nuevo look, Laura Flores pidió a sus seguidores opinar sobre este y no todo fueron buenos comentarios, pues aseguran que luce mucho más grande que para su edad. Cabe recordar que la famosa tiene 58 años y siempre se ha mantenido muy joven.

El drástico cambio de look de Laura Flores que ha causado opiniones divididas

Para su edad, Laura luce espectacularmente bien y esto se lo hace saber su público, que se muestra constantemente sorprendido de verla luciendo tan jovial. Sin duda, la actriz figura en la lista de mujeres mejor conservadas del mundo del entretenimiento mexicano.

Es por ello que a muchos no les agradó tanto el nuevo estilo de Laura, argumentando que el corte le suma varios años, incluso, más de los que tiene realmente. "No me gusta como se le ve", "Creo que se ve mas grande que de su edad", "Me gusta mas con el cabello largo, se ve mas joven", "Le quedo bonito pero se ve mayor", se lee entre comentarios.

Pese a que hubo varios comentarios negativos al respecto, los positivos fueron los que más se destacaron y es que muchos aseguraron que luce de lo más hermosa con su nuevo corte y hasta elogiaron su mirada, explicando que su nuevo look hace que sus ojos resalten más que nunca.

Sobre los comentarios de su nuevo corte, Laura Flores no ha hecho ningún comentario, pero cabe recordar que a la actriz y cantante nacida en Reynosa, Tamaulipas, siempre le ha gustado mantenerse a la vanguardia con las tendencias y en esta ocasión no erró con su gran cambio.

