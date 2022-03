México.- Dentro del mundo del espectáculo mexicano se destaca la actriz Samadhi Zendejas, quien a su corta edad ha maravillado a todos, no sólo con su belleza, también por su personalidad, carisma y un físico de envidia. Recientemente sorprendió a todos al hacerse un drástico cambio de look y las reacciones no se hicieron esperar.

Samadhi se olvidó de su emblemático cabello oscuro para probar algo nuevo; un tono rosa pastel que le ha valido bastantes halagos. Tras presumir su nuevo look, la actriz mexicana comenzó a ser comparada con Kylie Jenner, quien ha impuesto moda con ese tipo de colores.

A través de su perfil en Instagram, Zendejas compartió una fotografía presumiendo su nuevo estilo y los comentarios no se hicieron esperar. "Dale amor con emojis rositas", escribió en la publicación y logró más de 274 mil me gustas.

En la fotografía se puede apreciar a Samadhi Zendejas posando con un juego de lencería Christian Dior y luciendo de lo más bella con su cabello a la moda y un maquillaje en tendencia, lo que hizo que todos le encontraran un parecido a la hermana menor del clan Kardashian-Jenner.

El drástico cambio de look de Samadhi Zendejas por el que la comparan con Kylie Jenner

Entre comentarios, Usuarios de Internet aseguraron que la actriz mexicana luce idéntica a Kylie Jenner, incluso, hubo personas que por un momento la confundieron con la empresaria y socialité estadounidense.

Ante las opiniones, Samadhi no se ha pronunciado, aunque cabe destacar que no es la primera vez que se le relaciona con la chica del clan Kardashian-Jenner, anteriormente muchos aseguraron que su look estaba inspirado en uno de los más importantes íconos de moda en el mundo.

