El drástico cambio en Jailyne Ojeda gracias a dietas y ejercicio; Así logró su figura

En un video de Instagram, la modelo Jailyne Ojeda compartió el drástico cambio por el que su cuerpo pasó de un momento a otro, y cómo logró recuperar la figura que hoy en día tiene.

A la modelo estadounidense, con raíces sinaloenses, Jailyne Ojeda, se le conoce por su trabajo en el modelaje que la ha llevado a trabajar con varias celebridades y hacerse amiga de otras, además de ser distinguida por su curvilínea figura con la que constantemente genera impacto en las redes sociales.

Pero hay un detalle muy particular que pocos conocían del cuerpo de Jailyne Ojeda, y es que ha cambiado drásticamente en varias ocasiones sin que nadie se haya dado cuenta.

La modelo subió recientemente un video a su cuenta de Instagram, donde explicó que de enero a junio del 2019 había tenido una pérdida muy drástica y rápida de peso, que bajó un poco las curvas por las que ya se le conocía.

Jailyne Ojeda había iniciado la dieta detox, con la que comía solamente frutas y vegetales crudos, pasando a ser también completamente vegana. Aunque médicos y nutriólogos se encuentran en disputa sobre la efectividad del detox y desalientan su uso por los riesgos nutricionales, la modelo expresó que durante este proceso se sintió fenomenal, que su cabello creció mucho y su piel mejoró, además de bajar muchos kilos rápidamente.

Sin embargo, no todo fue lo que ella hubiera querido, pues aunque dijo sentirse mejor que nunca, no quedó conforme con la manera tan delgada en que su cuerpo lucía, señalando que “ya no tenía trasero”.

“Me sentía increíble, pero no tenía muslos, no tenía trasero y sin pechos (...) quería mi trasero de regreso, obviamente cuando subo de peso también crece mi trasero, y al contrario. Sólo gano peso en la parte inferior de mi cuerpo”, dijo.

En el video, Jailyne Ojeda explicó que tras no verse conforme con su aspecto, decidió regresar al gimnasio con una rutina rigurosa y especial para moldear su figura como ella deseaba.

En este podemos ver algunas de las rutinas con pesas y ejercicios como sentadillas que fueron los que su entrenador le instruyó a hacer.

Luego de terminar con la dieta vegana y detox, comenzó a comer pollo otra vez ( no carnes rojas ), lo que le ayudó a ganar masa en esa parte rápidamente, tal como puede verse en el proceso.

La modelo señaló que su entrenador ha sido muy paciente con ella, pues debido a su agenda y sus constantes viajes ha dejado de entrenar por largos periodos, pero ha sido capaz de mantenerse en forma gracias a su ayuda.

Jailyne Ojeda mencionó también que algo curioso es que nadie nunca notó que en todo ese tiempo su cuerpo estaba pasando por esos cambios tan drásticos, y eso es algo que logró hacer gracias a sus habilidades como modelo.

“Lo divertido es, que nadie nunca se dio cuenta de que perdí mi trasero, porque publicaba fotos con muy buenos ángulos, porque soy modelo, obviamente conozco mis buenos ángulos, y sé cómo hacer para verme un poco más gruesa en fotos”.

En los comentarios, sus fanáticos mencionaron que, en efecto, nunca se dieron cuenta de estos cambios, aunque a pesar de ello nunca dejó de verse hermosa en fotos.