El dueto entre Mariah Carey y Luis Miguel que nunca salió a la luz

La vida y la trayectoria artística de Luis Miguel estuvo marcada no solo por sus grandes éxitos y los conciertos con llenos total que ofrecía por diferentes países, sino por las numerosas relaciones amorosas que el cantante tuvo durante los años.

Es bien sabido que el puertorriqueño desde su juventud fue muy ‘noviero’, y en su larga lista de parejas sentimentales se encuentran algunas de las más grandes celebridades de Latinoamérica y del mundo.

Entre ellas, se encuentra la legendaria cantante estadounidense Mariah Carey. Quien es bien conocida por su gran habilidad vocal y por sus pegajosas canciones, mantuvo una relación de más o menos tres años con ‘El Sol’, a finales de la década de los 90, cuando ambos estaban en un punto muy alto en fama y reconocimiento mundial.

Con una relación entre dos artistas de inmenso talento y éxito mundial, era de esperarse una colaboración entre ambos para alguna canción. En la industria es común que dos cantantes que inician un romance unan sus voces, como lo hemos visto con Sonny Bono y Cher , Blake Shelton y Gwen Stefani , Beyoncé y Jay-Z , y recientemente con Camila Cabello y Shawn Mendes .

Sin embargo, se conoce también que Luis Miguel nunca ha estado muy acostumbrado a los duetos. Aun así, la pareja decidió en 1999 entrar al estudio grabación con el tema ‘After Tonight’ , una romántica balada escrita por la misma Mariah con el escritor David Foster y con Diane Warren.

De aquella sesión no se sabe mucho, pues la grabación quedó inconclusa, y hasta el momento no se sabe con exactitud qué sucedió entre el esperado dueto entre Mariah Carey y Luis Miguel. Y es que, al parecer, las voces de ambos no se mezclaban del todo bien, y a El Sol no le agradó escuchar su voz con la de su entonces novia.

Esto habría creado una fricción entre ambos que pudo abonar al rompimiento de la relación en 2001, junto a otros rumores de infidelidad por parte de la intérprete de ‘ Emotions ’.

Versiones dicen que a Luis Miguel le disgustó tanto que cuando recibió una copia de la canción ya mezclada, tomó sus tijeras y la cortó, enviándola de nuevo a los productores en forma de confeti. Otras, comentan que simplemente no se sintió cómodo con el género, o que se sintió opacado por la voz de Mariah Carey, por lo que sencillamente declinó la publicación de la canción.

A quien sí le encantó la canción fue a la misma Mariah, quien grabó el resto de la canción por su propia cuenta y la lanzó en solitario dentro de su álbum ‘Rainbow’ , del 1999. Cabe mencionar que en este mismo álbum se encuentra la canción ‘Thank God I Found You’ (traducida como ‘Gracias a Dios que te encontré’), inspirada por su relación con Luis Miguel, y que le valió su quinceavo número 1 en la lista de Billboard, en el 2000.