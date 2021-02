El dúo español Adexe & Nau muestra una nueva cara y comparten música más madura

Adexe & Nau, dos chicos de Tenerife, Islas Canarias, en España, de 15 y 18 años de edad, quienes normalmente hacen música urbana, sin embargo, no se encasillan en un solo género. Han demostrado una gran versatilidad durante la trayectoria que siguen forjando. Hoy en día promocionan su nuevo single, "Nos hacemos falta", una balada para "arrancarte" el corazón, un tema de desamor.

"Por lo general nuestras canciones son de mucha alegría, sirven para olvidarse de los problemas, es de mucho movimiento en este género urbano y yo creo que les puede gustar un montón", comentó Nau en una charla con Debate desde la madre patria vía Zoom.

El dúo Adexe & Nau está compuesto por los hermanos Adexe y Nauzet Gutiérrez Hernández, quienes crecieron escuchando música urbana. Sus inicios se remontan unos años atrás, cuando publicaban en su canal de YouTube covers de varios de sus artistas favoritos. El primero fue "Si tú no estás", de Nicky Jam; las repercusiones obtenidas los llevaron a grabar otros, como "Andas en mi cabeza", de Chino & Nacho y Daddy Yankee.

"Nos hacemos falta" es el nuevo trabajo de corte romántico de Adexe & Nau, con el que dan un gran paso en su nueva etapa artística. Se trata de un tema más adulto y profundo, cuyo tema principal es la relación con una persona especial con la que, aunque pase el tiempo, siempre quedará una conexión única. "Cuídate, seguro que el tiempo nos cruza otra vez", dice una de las estrofas de la canción. Asimismo, con esta canción los hermanos muestran la madurez no solo física que ahora tienen, sino también la madurez artística.

Con esta canción pasó que nosotros estamos en una nueva etapa, ya que hemos crecido, mi hermano está más mayor, le ha cambiado la voz, estamos en una etapa de maduración, aparte de que nosotros crecemos, queremos que sea más madura nuestra música y también nuestro público.

"Por eso lo que buscamos es mantenernos en el género urbano, pero sí sabemos que hay que tener una canción que la 'rompa', en este caso es 'Nos hacemos falta', una balada muy triste, es mucho más de escuchar que de bailar, es lo contrario de lo que solemos hacer, pero eso muestra solamente una cara más de lo que es Adexe & Nau", manifestó Nauzet Gutiérrez.

En junio de 2020, cuando pudieron salir de viaje por el tema que ya todos sabemos, fueron a un camp en Madrid, España, al que asistieron varios productores y compositores. Adexe contó que precisamente en este camp escribieron varias canciones, como "El momento" y "RKT", que fueron lanzadas anteriormente, teniendo muy buena aceptación del público.

También en este lugar nació "Nos hacemos falta". "Y muchas más que no han salido, pero que estaremos sacando pronto". Como anécdota Adexe recordó que al momento de estar grabándola la canción le llegó tanto, que no pudo evitar las lágrimas. "Estaba sintiendo tanto la canción, la tenía tanto en mí, que incluso me emocioné y me puse a llorar".

Adexe & Nau, artistas versátiles

La versatilidad de los hermanos Gutiérrez Hernández, quienes desde el principio han tenido todo el apoyo de sus padres, es magnífica. Su anterior sencillo, "RKT", fue un intenso dembow para el perreo, y ahora con "Nos hacemos falta" hablan sobre una ruptura donde una persona no puede superar a la otra y espera poder volver a verla. Un tema más tranquilo, para ser deleitado por sus voces.

Queremos demostrarle a la gente que podemos hacer de todo, podemos hacer lo que queramos, por así decirlo, la verdad, es una buena forma de demostrarlo, ya hemos hecho una bachata, otro tipo de balada, y estamos dispuestos a hacer un montón de géneros diferentes, normalmente nos movemos por el género urbano, es lo nuestro, es lo que sabemos hacer, pero podemos hacer de todo.

"Y básicamente a nuestra manera", agregó su hermano Nau. "Creo que es lo importante, es lo que nos hace más auténticos, hagamos lo que hagamos lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista y va a tener siempre el toque de Adexe y Nau".

El dúo español prepara una tercera gira mundial, estando a la espera de saber si podrán llevarla a cabo, debido a los complicados tiempos que aún se viven por la pandemia del Covid-19. "Creemos que pronto vamos a anunciar las primeras fechas, porque en esta gira internacional evidentemente México está en los planes, tenemos ganas de cantarles las nuevas canciones, de verlos de nuevo, de estar con todo el mundo para bailar, para disfrutar, que es lo que realmente más nos gusta".

Al preguntarle a los hermanos sobre lo que la música les ha dejado hasta el día de hoy, Adexe fu muy claro al decir: "felicidad, sobre todo felicidad". Por su parte Nau, lo resume como un sueño cumplido. "No nos lo esperábamos, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho giras, hemos sacado discos, hemos hecho sold outs, hemos lanzado un libro, hemos conocido artistas que nos gustan, hemos colaborado, ha sido un sueño, una cosa que de pequeño no imaginas pero al final la estás cumpliendo".