El dúo venezolano Víctor & Gabo, comienzan a levantar la bandera de su país

Víctor & Gabo anhelan conquistar no solo Latinoamérica con su música, sino conquistar los corazones de todo el mundo. El dúo venezolano está conformado por Víctor Portillo y Gabriel Espinoza, dos personalidades distintas, dos grandes talentos musicales, dos mejores amigos, quienes al trabajar juntos impregnan lo romántico y lo impetuoso en su proyecto artístico.

Si bien el afrobeat es el género de identidad de Víctor & Gabo, estarán mezclando su música con el reguetón, la balada, con sonidos latinos, "de eso también se trata Víctor & Gabo, a cualquier género musical se acoplan, de eso se trata, de que experimentemos en la música a ver qué puede pasar, uno nunca sabe", expresó Víctor Portillo en una amena charla con Debate.

Gabriel Espinoza, mejor conocido como Gabo Boys, agregó: "hay muchas cosas que queremos experimentar para nuestra fanaticada, para que nos vean desde todas las ramas posibles, para que empiecen a sentirse bien con nosotros en todos los géneros de la música, ya sea reguetón, o así sea una balada, una salsa, un afrobeat, nosotros vamos a seguir trabajando, dándoles buena música, nuestro arte, desde el corazón".

"Quizás", una canción con romance, notas pegajosas y sensualidad latina, fue el primer lanzamiento que llevó a cabo este prometedor dúo, sin embargo, fue su más reciente sencillo, "Tu cuerpo", el que marcó el verdadero nacimiento de Víctor & Gabo.

En palabras de Víctor Portillo, también conocido como Vicsensa o Víctor el romántico, "Tu cuerpo" es un reguetón que "está encendido en fuego, porque decimos que es un tema 'picantoso', totalmente atrevido". Fue compuesto por Víctor Portillo, Gabriel Espinoza y Juan Vegas, bajo la producción de KZO Beat de Magic Music.

Al momento de crear este atrevido reguetón pensaron en una mujer, quien desea disfrutar la vida, entonces un chico le dice: "vamos a disfrutar la vida, que la vida es hoy, no sabemos qué pueda pasar mañana, vamos a disfrutarlo sano, vamos a disfrutarla de una buena manera".

Un tema que nos encanta muchísimo porque habla del cuerpo de una mujer, su cuerpo es lo mejor que ha hecho Dios, tenemos que agradecerle muchísimo a las mujeres, entonces este tema va dedicado a ellas, no pensamos que iba a llegar tanto a la audiencia latina, nos gustó mucho lo que pasó con 'Tu cuerpo'.

Vicsensa y Gabo Boy aunque se encuentran dando sus primeros pasos como dúo, no son novatos en la escena musical. Ambos se conocieron y forjaron una muy buena amistad y compañerismo cuando formaron parte de la agrupación juvenil venezolana The Boys, de la que también formaba parte Nelson "El Prince".

¿Cómo surgió el dúo musical Víctor & Gabo?

Los cantautores y productores musicales se reunieron tiempo atrás en el lago de Guatapé, Colombia, donde fueron creadas varias canciones con la idea de que fueran parte del repertorio para Víctor o Gabo, pensando en un proyecto como solistas. Durante el proceso creativo surgió la idea de hacer un tema para una colaboración entre Vicsensa y Gabo Boy, como un regalo para sus seguidoras.

Fue así que nació 'Tu cuerpo', tema musical que marcó el verdadero inicio de Víctor & Gabo, con el respaldo del sello discográfico CODISCOS y el liderazgo de la empresa LS Records. Al día de hoy, desde su lanzamiento a principios de diciembre de 2020, el sencillo tiene más de 200 millones de streams en Spotify y el video musical dirigido por la venezolana Karen Bompart y la productora BompArt Media, supera las 800 mil reproducciones en su canal de YouTube.

Por otra parte, además de regresar a los escenarios y sentir de cerca el amor y el calor de su público, anhelan con todo su ser convertirse en referentes musicales de su tierra natal. Gabo señaló:

Levantar la bandera de nuestro país es algo muy importante para nosotros, que nuestra música se escuche en cada rincón del planeta, obviamente eso hay que trabajarlo, hay que ser constantes, respetuosos.

Víctor & Gabo durante la cuarentena recibieron clases de canto, piano y más. Foto: cortesía LS Records

La música le regaló a Gabo un hermano y viceversa, "la música me regala muchas personas que en estos momentos están trabajando conmigo, han sido parte de nosotros, la música es algo que nos llena de felicidad y por eso es que estamos trabajando, cada día estamos trabajando, nosotros no vamos a parar, cualquier cosa que pase igual nosotros no vamos a parar y vamos a seguir adelante para nuestro futuro".