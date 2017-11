El duro camino de Laura Pausini para convertirse en madre

La cantante Laura Pausini intentó durante cinco años alcanzar su más grande sueño: ser mamá, sin embargo, llegó un momento en el que aceptó el destino y se resignó a que esto no pasaría.

"Fueron cinco años, pasó algo raro en mi vida, pensé: no vendrá, la ilusión terminó", relata.

La ilusión se había marchado

En entrevista para el programa "Hoy", la intérprete confesó que la búsqueda de la maternidad la hizo pasar por amargos momentos, pues ésta tardó años en llegar, esa situación provocó que estuviera en un constante estado de estrés y que subiera de peso.

#happymothersday #vivalamamma #festadellamamma #felizdiadelamadre #ioete #grazieamore #paola - grazie @giadacurti per averci vestite uguali Una publicación compartida por Laura Pausini Official (@laurapausini) el 13 de May de 2017 a la(s) 4:01 PDT

"Mi sueño grande era ser madre, subí de peso, la gente me tocaba la barriga pensando que estaba embarazada y eso me hacía sentir mal, triste", relata.

La intérprete italiana recuerda lo difícil de aquél momento, cuando lo único que quería era tener un bebé, esa inspiración le sirvió para componer la canción "Así Celeste".

Con su pequeña hija Paola. Foto de Instagram.

"En la vida se me cumplió el sueño que ni era mi sueño: ser famosa, y no se me cumplía mi sueño que era ser mamá".

Ahora, a cuatro años de distancia de esta etapa de su vida, la intérprete y coach de "La Voz...México" disfruta al máximo a su hija Paola Carta.

#worldkissday #giornatamondialedelbacio Una publicación compartida por Laura Pausini Official (@laurapausini) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 7:44 PDT

Una concursante la hizo llorar en pleno programa

La cantante italiana derramó bastantes lágrimas cuando una concursante del programa La Banda se presentó con magnifica interpretación del tema “En cambio no” que ya se encuentra en YouTube.

Pausini no pudo evitar romper en llanto con la presentación que le hizo recordar a su fallecida abuelita.

Un momento muy emotivo en las pantallas

Jeidimar Rijos se presentó en las audiciones del concurso de talento y comenzó a contar unos emotivos episodios de su vida, con los que Pausini se sintió identificada.

En el video devYouTube, Jeidimar Rijos, la puertoriqueña que ha hecho llorar a Laura Pausini, contó así su motivo por la elección del tema.Jeidimar. Rijos

Jeidimar Rijos impactó a Laura con su historia.

“Yo empecé a cantar a la edad de 6 años y no fue por una razón tan buena. Fue porque mi hermano mayor falleció de cáncer situación que fue muy fuerte para la familia. Como los veía tan tristes, yo les cantaba canciones de fe y esperanza. Mi meta era hacerlos felices”, dijo Riojos.

Tras ello, una conmovida Laura Pausini solo tuvo tiempo para pedir disculpas por las lágrimas que derramó frente a todos los asistentes al programa concurso que quedó registrado en YouTube.

Como se recordó después, el tema que cantó Jeidimar Rijos fue un canción que escribió la cantante de “Escucha tu corazón” cuando su propia abuela falleció.

