México.- El paso de los años en el mundo del espectáculo mexicano ha hecho que salgan a luz diferentes anécdotas, peleas, verdades y de más datos sobre los más grandes íconos. En esta ocasión se recuerda a María Félix, quien tuvo varios roces con otros famosos, entre estos Columba Domínguez.

Durante una entrevista para el programa La historia detrás del mito, la actriz mexicana reveló que, durante una filmación, La Doña se refirió despectivamente hacia algunos de los actores que se encontraban en el set, donde ella también participaba.

Fue mientras grababan el filme "Maclovia", donde también participaba Pedro Armendáriz. Según relató la fallecida actriz hace varios años, María solía menospreciar su trabajo argumentando que ella era una novata, lo que tuvo que aguantar su actitud por algún tiempo.

A palabras de Columba Domínguez, la actriz "era pelada, grosera y majadera". Asimismo, agregó que inventaba cosas sobre ella, por ejemplo, decía que le manchaba los abrigos de maquillaje, o se ponía a gritar insultos en medio del set de grabación.

En alguna ocasión, Columba escuchó a María Félix decir: "No me pongas indios al lado, me roban cámara", un fuerte comentario que en su momento dio bastante sobre qué hablar.

El duro desprecio de María Félix hacia esta bella actriz del Cine de Oro

La fuerte pelea entre María Félix y Columba Domínguez

Durante la misma entrevista, Columba recordó un enfrentamiento físico que tuvo con María, esto en el set de grabación, ya que en una escena La doña la tomó con tanta fuerza que le sangró el brazo, pero ella no se quedó con las ganas de responderle y relató: "Casi le arrancó yo también el cacho".

