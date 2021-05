El duro mensaje de Britney Spears contra documentales: "El mundo está más interesado en lo negativo"

Una muy molesta Britney Spears se pronunció acerca de los documentales acerca de su vida y de la tutela legal que su padre mantiene sobre ella, y con uno de sus videos de baile compartió un duro mensaje en su contra.

La vida de Britney Spears ha sido un recurrente tema de conversación en los pasados años, y con el lanzamiento de dos documentales, las personas han prestado especial atención a la ‘princesa del pop’, pidiendo justicia a través del movimiento #FreeBritney.

Sin embargo, la cantante no se muestra de los más contenta al ver la forma en que se habla acerca de sus problemas en el pasado, llamando “hipócritas” a dichos trabajos audiovisuales.

El documental de The New York Times llamado ‘Framing Britney’, relata el pasado turbio de la cantante de ‘Gimme More’, poniendo atención a la manera en que el público, la prensa, y hasta su propia familia y parejas sentimentales como Justin Timberlake la han tratado.

Recientemente, un segundo documental sobre la también bailarina y empresaria fue anunciado, este de la BBC bajo el nombre ‘The Battle For Britney Spears: Fans, Cash and a Conservatorship’, que profundiza aún más en la batalla legal contra su padre, quien posee la tutela legal de la rubia desde hace 12 años.

Ahora, a la par de prepararse para declarar ante la corte en la búsqueda de que su padre deje de ser quien administre su vida y finanzas, Britney Spears se pronunció acerca de estos dos documentales, dando a entender que no le hacen para nada feliz.

“2021 es definitivamente mejor que el 2020, pero no sabía que iba a ser así”, escribió en Instagram. “Tantos documentales sobre mí este año con la perspectiva de otras personas sobre mi vida. Lo que puedo decir es, me siento profundamente halagada.

La cantante continuó su mensaje mostrando un profundo descontento ante el enfoque en los aspectos negativos de su vida privada, criticando el enfoque en los malos tragos en oposición a los buenos momentos que ha tenido en su extensa carrera.

“Estos documentales son tan hipócritas. Critican a los medios de comunicación y luego hacen lo mismo. Maldición. No sé ustedes, pero me entusiasma recordarles a todos que a pesar de que tuve algunos momentos muy difíciles en mi vida, he tenido muchos más momentos maravillosos en mi vida y, desafortunadamente, mis amigos, creo que el mundo está más interesado en lo negativo”.

Adjuntando un video bailando en Instagram, Britney Spears pidió que ya no se retrate más su vida de una manera tan negativa, en consideración de que los problemas por los que ha atravesado sucedieron hace más de una década.

“¿No se supone que este es un negocio y una sociedad hacia el futuro? ¿Por qué resaltar los momentos más negativos y traumatizantes de mi vida, de hace muchos años atrás?”, agregó.

Britney Spears aprovechó para arremeter contra quien fue su maquillista personal, Billy B, quien en el pasado dio a conocer que mantiene contacto en secreto con la intérprete de ‘I Wanna Go’, quien supuestamente no tiene una manera de comunicarse libremente con nadie.

“Posdata, no hablo con Billy B para nada, así que honestamente estoy muy confundida. Este es mi Instagram”, concluyó su mensaje.

