El efecto perturbador que Britney Spears causó tras publicar un video en su Instagram

Estados Unidos.- Probablemente Birtney Spears es de las celebridades más polémicas de todos los tiempos. A pesar de que la princesa del pop tiene años sin poder restablecer el esplendor demostrado en sus primeros discos, lo cierto es que la cantante se la ha vivido de escandalo en escandalo, cosa que para nadie ni siquiera para aquellos que no son sus seguidores es un secreto.

La polémica más reciente en la que se ha visto envuelta la cantante de Baby One More Time es el pleito que mantiene con su padre, quien es legalmente su tutor y por lo tanto el que administra toda su fortuna, a pesar de que Britney Spears ya casi cumple los 40 años.

El padre de Britney administra los asuntos personales y laborales de su hija desde el año 2008, año en el que la princesa del pop sufrió un colapso mental, consecuencia desastrosa de un 2007 lleno de excesos, entre ellos drogas y alcohol. Cómo olvidar las imágenes donde se ve a Britney Spears calva y con un paraguas queriendo atacar a los paparazzi que la rodea. A consecuencia de las acciones realizadas por la cantante, su padre termina adquiriendo su tutela.

Las alarmas en torno a la integridad física de Spears saltaron tras su desaparición de unos días en sus redes sociales y luego de que se hiciera de conocimiento público que estaba en una pugna con su padre por recuperar su independencia legal. Tras ello un grupo de fans lanzo la campaña #FreeBritney, con la cual buscaban acabar con la tutela impuesta por la corte.

El grupo de seguidores que lanzó el #FreeBritney cree que la cantante está secuestrada en su residencia ubicada en Los Ángeles, por lo que como medio de rescate estaría enviando a través de sus plataformas virtuales señales, las cuales por lo regular consisten en bailes o selfies, cuyo objetivo es que se percaten de su situación y acudan en su auxilio.

A algunos pudiera parecerles algo demasiado conspirativo, sin embargo, para aquellos que son sus fans de grueso colorado la posibilidad de que su ídola pueda estar en peligro los ha puesto manos a la obra con el firme propósito de velar por su integridad tanto física como espiritual y sentimental.

Otro grupo de fans aparentemente más analíticos han resaltado que las imágenes que Britney sube a sus cuentas de redes sociales son fotografías que aparentemente se tomaron hace años, de ahí que se crea que pueda haber algo más grave detrás de ello, un motivo por el cual la cantante no quiera mostrarse a cómo luce en la actualidad.

Hace unos días Britney Spears subió un video a su Instagram en donde, buscando tranquilizar a sus fans, mencionaba que estaba bien, inclusive "más feliz que nunca", sin embargo, el mensaje no logró su objetivo sino todo lo contrario, puesto que algunos aseguran que el video puede ser una prueba más del secuestro de la cantante, ya que se le nota intranquila, cosa que causó perturbación entre sus millones de seguidores.

Con todo, lo cierto es que a la princesa del pop se le puede ver bastante demacrada en sus fotos y videos, consecuencia quizá de los problemas de adicciones que ha tenido durante buena parte de su vida, incluso, su más reciente colapso fue el año pasado. En la mayoría de las fotografías que postea se le puede ver únicamente a ella.

Quizá el caso de Britney Spears sea una buena oportunidad para reflexionar sobre el mundo en el que suelen constantemente sumergirse las celebridades: un mundo lleno de excesos en todos los sentidos, mismos que llevan a fatalidades como casos de suicidios o accidentes fatales, los cuales, hay que decirlo, no son pocos entre los famosos.

Britney Jean Spears en una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz y empresaria estadounidense. Sus primeros dos álbumes musicales la llevaron a la fama; Baby One More Time (1999) y Oops!...I Did It Again (2000) la convirtieron en la princesa del pop. Actualmente cuanta con 9 álbumes de estudio