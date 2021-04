El efecto que la vacuna contra Covid-19 tuvo en Gloria Trevi: "Me dio depresión"

Al informar que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, Gloria Trevi dio a conocer un extraño efecto secundario que dejó en ella.

De acuerdo con la cantante Gloria Trevi, al recibir la vacuna, sufrió de depresión por varios días, explicando también de esta manera la razón por la que no había estado tan atenta de sus redes sociales como usualmente lo hace.

Sin embargo, admitiendo que todo cuerpo reacciona a la vacuna de diferente manera, siguió recomendando su aplicación para estar protegidos de los síntomas del Covid-19.

Tras una ausencia de algunos días en las redes sociales, Gloria Trevi reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que informa lo que había estado haciendo en este corto tiempo.

Resulta que la cantante de ‘Psicofonía’, recibió la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, tras haber recibido la primera hace tiempo, sin mencionar de qué farmaceútica proviene la que se aplicó.

Pero lo que no esperaba era que la vacuna le generaría un efecto secundario poco común, y es que admitió sufrir de depresión por algunos días.

“Ya me puse mis dos vacunas, o sea, las dos dosis”, informó. “La segunda, la verdad, me dio un poquito de tristeza, como que me dio depresión”.

La cantante contó que ha sido raíz de ello que en los últimos 15 días no ha estado tan activa en sus redes sociales, algo que sus fanáticos notaron al saberse que suele interactuar mucho con ellos.

“A los tres días me sentí muy bien. Esto fue hace como quince días, y de alguna manera como que ustedes se dieron cuenta porque estuve un poquito fuera de las redes y me empezaron a mandar mensajes muy lindos. No saben cómo les agradezco el bien que me hacen”.

Gloria Trevi, quien señaló que ya se encuentra mejor en su estado de ánimo, comentó que también sus padres ya recibieron sus dos dosis de la vacuna, ella en Estados Unidos, y él en México.

Pese a que Gloria Trevi experimentó ciertos efectos, la depresión siendo el más fuerte de estos, reiteró el llamado al cuidado y las medidas de prevención aún si ya se ha recibido la vacuna.

“Recuerden que las vacunas no evitan que nos enfermemos, tampoco evitan que alguien pueda contagiar, por eso nos tenemos que seguir cuidando, pero sí ayuda para que, si te enfermas, no te dé tan grave”, concluyó.