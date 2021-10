El elegante regalo que le daba Ernesto Alonso a María Félix cada vez que la miraba

Una vez más María Félix vuelve a dar de que hablar en el mundo del espectáculo mexicano y fue por la amistad que tenía con el actor Ernesto Alonso con quien tuvo una amistad de varias décadas, pero lo que más destaca de dicha amistad fueron los obsequios que el caballero le daba a la famosa.

Un par de medias era lo que siempre le regalaba el llamado Señor Telenovela a María Félix cada vez que tenía la oportunidad de verla, pero no eran de cualquier tela sino de seda, pues sabía los gustos extravagantes que tenía la diva mexicana.

Fueron 62 años de amistad los que tuvieron ligados a María Félix con Ernesto Alonso causando asombro total para muchos, pues era difícil que alguien le siguiera los pasos a María Félix una mujer de carácter voluble que podría hacer trizas a cualquiera que le hiciera una pregunta incómoda.

El histrión quien murió después que María Félix recuerda su amistad con La Doña como una de las más sólidas, además de tener otros recuerdos los cuales se llevó a la tumba, pero para él fue una de las grandes estrellas de México.

Para quienes no lo saben el día que murió la famosa su ataúd permaneció cerrado durante toda su velación, pues él y su hermana señalaron desde antes que este no debía ser abierto, tal vez para que el mundo recordara la belleza de la famosa de otra manera y no dormida en el féretro como se acostumbra.

Ernesto Alonso también fue de los pocos famosos que pudo entrar a la casa de la desaparecida artista, pues quien era invitado tenía un gran privilegio, ya que ella era demasiado celosa.

Como era de esperarse los fans de estas dos estrellas mexicanas comentaron sobre la gran amistad que ambos tenían, además de otras cosas.

"Ese señor era elegante y fino, aunque me daba miedo sus películas y novela el maleficio lo hacía tan bien el papel , que daba terror", "Dos grandísimos nuestros gracias por compartir sus talentos con nosotros descansen en Paz", escriben los internautas.