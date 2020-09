El elegante traje de charra con el que Edith Márquez celebra la independencia

México.- La noche de ayer la conocida cantante Edith Márquez fue la encargada de abrir el espectáculo del Grito de Independencia desde la Plaza de Armas de Guadalajara, en donde la vimos acompañada del Mariachi Alas de México y deleitando con los temas más emblemáticos de México.

Vestida con un elegante traje de charra con el que se volvió el centro de atención, Márquez abrió el show con emblemáticos temas como 'Cielito lindo', 'México lindo y querido' y 'Ay Jalisco no te rajes', abriendo paso a un increíble espectáculo de luces y video mapping que fue proyectado sobre la fachada del Palacio de Gobierno.

Edith abrió con 'Cielito Lindo', siguió con 'México lindo y querido', 'Ay Jalisco no te rajes' y terminó con 'Guadalajara'. En la tradicional arenga estuvieron presentes representantes del sector salud y se llevó a cabo un homenaje a su labor frente a la pandemia por coronavirus.

Vestida con un traje hecho por el tapatío Benito Santos, al pie del quiosco de la plaza, Edith se presentó tras el Grito de Independencia, cerrando la noche que por primera vez en la historia del estado se llevó a cabo sin la presencia de los jaliscienses para evitar contagios por Covid-19.

El traje contemporáneo de charra de Edith Márquez. Foto: Instagram

Me emociona mucho el poder cantar en el Estado emblemático de nuestro México, no porque esté aquí, pero siempre lo he dicho, que Jalisco nos representa en toda la República Mexicana. Me siento emocionada, halagada, bendecida y agradecida por todo lo que este Estado me ha dado y sobre todo por darme la bendición de poderme parar en este escenario tan importante y viviendo nuestras tradiciones", expresó Edith al finalizar el espectáculo.

Asimismo, aprovechó para adelantar que entre sus futuros proyectos se encuentra la presentación de un nuevo disco de música regional mexicana, el cual saldrá a finales de este 2020 cuando lance su primer sencillo oficial.

Voy a sacar un nuevo disco, ya viene creo que antes de que termine este año, primero Dios, sacaré el primer sencillo, ya les iremos dando las primicias. Es un material que ya venía trabajando, porque yo quería hacer un disco de música mexicana, el disco es de música mexicana, ya les di una súper adelantadota a ver si no me matan por decirles [risas]", dijo la artista que comenzó a cantar a la edad de 7 años.

Aunque sus presentaciones suelen ser impecables, existe una que sin duda ha sido una de las más mal habladas de su carrera, pues el pasado 07 de noviembre se llevaron a cabo los Premios de la Radio en su edición 2019 y aunque muchos artistas lograron triunfar con sus increíbles presentaciones, hubo quienes hicieron el "oso" al momento de salir a cantar, entre ellas Edith Márquez, Ana Bárbara, Belinda y Chiquis Rivera.

Las cantantes se unieron en empoderamiento femenino para adueñarse del escenario de la premiación y rendirle un homenaje a la fallecida cantante de Texas, Selena, pero no todo les salió como esperaban.

El popurrí interpretado por las cuatro exitosas cantantes fue todo un desastre, según usuarios de Internet, pues tuvo demasiadas fallas técnicas que hicieron que el evento se les viniera abajo y dejando a un lado el esperado éxito, recibieron fuertes burlas y críticas por la presentación.

Desde el inicio del tributo se comenzaron a ver algunas fallas muy obvias y de gran magnitud, como la falla de los micrófonos de las cuatro cantantes, Belinda fue la encargada de abrir el show con el éxito 'Baila esta cumbia' y su micrófono no funciono en ningún momento, tanto que una de las coristas decidió cantar su parte, lo que hizo enfurecer a sus fanáticos, pues declararon que era un gran sabotaje.

La siguiente en turno a salir al escenario fue Edith Márquez con 'No debes jugar', aunque su micrófono si funcionó en un principio de igual manera comenzó a fallar y si escuchaba como la voz de la cantante se cortaba y aparentaba que era su interpretación la que estaba mal.

Los atuendos que vistió Edith Márquez durante la premiación. Foto: Instagram

Más tarde fue el turno de Ana Bárbara, quien no tuvo problemas con su micrófono, pero usuarios señalaron que no se sabía la letra de la canción que interpretó, 'Fotos y recuerdos', por ello se mostraron muy molestos con la cantante, por no aprenderse correctamente la letra de la canción de la persona a quien estaba rindiendo tributo.

Chiquis fue la última en salir al escenario y deleitó a los asistentes con 'Techno Cumbia', y aunque aparentemente su presentación no presentó dificultad alguna, usuarios de Internet señalaron que la cantante no cantó en vivo, por lo que se molestaron y criticaron su profesionalismo.

Aunque el homenaje ya se había declarado como una presentación desastrosa, Belinda decidió salir de nuevo y finalizar el show con la misma presentación con la que abrió, pero ahora su micrófono si funcionó, bueno, aparentemente porque en algunas ocasiones se cortaba el audio y además, la cantante no cantaba en tiempo y forma la letra de la canción.