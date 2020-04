El elenco de High School Musical tendrá reencuentro virtual

Luego de más de 14 años de haber iniciado la fiebre por la película de Disney, High School Musical, se reveló que todo el elenco se reunirá en una inesperada reunión virtual para complacer a sus fieles seguidores.

La pandemia por coronavirus logró que los actores Vanessa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel y Monique Coleman, planearan una reunión importante en donde interpretarán juntos el tema de la película "We’re All in This Together".

El sitio Deadline fue quien confirmó la noticia y detalló que el reencuentro será un especial de Disney Family Singalong que será transmitido por el canal ABC el próximo jueves 16 de abril.

Todos a quienes buscamos para sumarse respondieron muy rápido; eso se podrá ver en el espíritu que le imprimieron a este concierto desde casa", declaró Kenny Ortega, director del musical, a la revista People.

El especial Disney Family Singalong contará con otras importantes celebridades como Demi Lovato, Ariana Grande, Christina Aguilera, Luke Evans, Josh Gad y Jordan Fisher.