El emotivo homenaje de Eugenio Derbez a Carmen Salinas en "El Valet", última película en la que actuó

En otra parte de esta triste escena, Antonio resaltó que su mamá no llevó una vida que la hiciera aparecer en la portada de una revista, pero vivió una vida extraordinaria. "Era una gran persona, amaba intensamente, cuando te abrazaba, te apretaba con fuerza. Cuando se reía, lo hacía a carcajadas. Adiós, mamá, te amo".

En esta película, una adaptación del filme francés "The Valet" de Francis Veber, Carmen Salinas interpreta el personaje de Cecilia , la madre de Antonio. Uno de los momentos más tristes de la historia, es cuando su personaje muere .

Carmen Salinas fue una de las actrices más emblemáticas del cine, teatro y televisión en México . Lamentablemente, en diciembre pasado falleció a sus 82 años de edad, luego de sufrir una hemorragia cerebral y entrar en coma natural . La también política, comediante y empresaria teatral, ya no pudo despertar de ese sueño profundo. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas, reposan junto a los restos de su hijo Pedro Plascencia, en una cripta familiar en el Panteón Español de la Ciudad de México , tal y como fue su última voluntad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

