El emotivo homenaje de La Academia para José José

Este domingo 10 de noviembre, se llevó a cabo el estreno de la decimosegunda temporada de La Academia, en donde 14 académicos dieron los mejor de sí mismos en el primer concierto para impresionar a los jueces y cautivar al público.

Fueron varias las sorpresas que la primera emisión del programa musical mexicano presentó en el transcurso de la noche, tales como las primeras presentaciones de los jueces Danna Paola, Remmy Valenzuela y Alexander Acha, las cuales causaron furor entre los asistentes y televidentes.

Y aunque hubo grandes presentaciones, también se destacaron algunos homenajes, como el que Danna Paola le hizo a la Princesa del Pop, Britney Spears utilizando un atuendo muy similar al que la cantante lució en el video musical de 'Me against the music' para interpretar Oye Pablo, sencillo con el que se ha mantenido en el top de las listas de popularidad y ha recibido buenas críticas.

El otro homenaje fue uno de los más esperados de la noche, pues gracias al mentor de esta temporada, Beto Cuevas, los académicos presentaron un deslumbrante tributo para el fallecido Príncipe de la Canción, José José, quien falleció el pasado 28 de septiembre por el deterioro de salud que el cáncer de páncreas le generó.

Durante el primer concierto de La Academia 2019, los alumnos presentaron su homenaje e interpretaron un popurrí de canciones compuesto por grandes temas del cantante como: Amar y querer, La nave del olvido, Amor, Amor, Lo que no fue, No será y Lo pasado, pasado. El homenaje revivió fuertes emociones entre el público al recordar el legado musical de José José.

Pero no sólo el público fue testigo del sensacional tributo, también Marysol Sosa estuvo presente entre los asistentes y vivió la emoción del homenaje hacia su padre en vivo.