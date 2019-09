El emotivo mensaje de Arcángel a sus fans tras sufrir pre-infarto

El lunes pasado se volvió viral la noticia de que el cantante de reguetón, Arcángel, fue hospitalizado de emergencia tras presentar síntomas característicos de un pre-infarto.

Tras el pre-infarto que sufrió el estadounidense decidió tomar fuerzas y mandarle un emotivo mensaje a sus fanáticos, quienes en todo momento estuvieron ahí para él.

Mi corazón es más de ustedes que mío! Por eso no me puedo ir ahora, aunque será cuando dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida ,mientras tanto sigo aquí de pie y con vida, soporten a arcangel mientras yo viva. Yo represento a los que no tiene salida por eso el bajo mundo a mi me inspira. Después de tantos años aún la letra de mi maestro me sigue ayudando @elrealtempo gracias porque aún me sigues motivando", escribió.