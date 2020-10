El emotivo mensaje de Kim Kardashian tras cumplir 40 años de edad

Estados Unidos.- Tras haber tenido una celebración de lujo y muy especial organizada por su familia, y un viaje alejado de la Nueva Normalidad, Kim Kardashian West comparte sus sentimientos tras haber cumplido 40 años de edad y se dice "humilde y bendecida", revela fotografías inéditas de lo que se vivió en el viaje de las Kardashian-Jenner.

Fue el pasado 21 de octubre cuando la socialité recibió las cuatro décadas con una carrera llena de éxitos, polémicas y una belleza inigualable, pues sin duda está en el mejor momento de su vida, figurando como una de las mujeres más influyentes en el mundo en distintos aspectos como el emprendimiento, la moda y el maquillaje, sin olvidar que se ha preparado para ser una muy buena abogada al igual que su padre, el reconocido Robert Kardashian.

Las redes sociales se inundaron de fotografías y videos de la socialité, pues, tanto fanáticos como familiares y personas del medio artístico, no perdieron la oportunidad de celebrar, enviar sus mejores deseos y felicitaciones de cumpleaños para la hermana favorita del clan Kardashian-Jenner aquel día tan importante en su vida.

Y ahora es ella quien se roba toda la atención al compartir fotografías de un viaje que organizó durante semanas, para el cual realizó exámenes de salud y le pidió a toda su familia y círculo cercano que se cuidaran y no se expusieran al Covid-19, y así disfrutar sin ningún riesgo unos días en una isla privada, donde "fingieron que las cosas eran normales por un breve momento".

En el lugar "Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más", dijo Kim. "Antes de COVID, no creo que ninguno de nosotros apreciara realmente el simple lujo que era poder viajar y estar junto a familiares y amigos en un entorno seguro", agregó.

No hay un solo día que dé por sentado, especialmente durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños de este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy", dijo la estrella de Keeping up with the Kardashian por cumplir 40 años.