El engaño de Érika Buenfil a su hijo Nicolás, ante la ausencia de su padre Ernesto Zedillo Velasco

Hace 16 años la actriz mexicana Érika Buenfil, actualmente llamada "La reina de Tik-Tok", se convirtió en mamá. Fruto de la relación amorosa que tuvo con Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, dio a luz a su hijo Nicolás de Jesús. La protagonista de telenovelas tuvo que enfrentar difíciles momentos al ser madre soltera.

Es por mucho sabido que el hijo del ex Presidente de México no se hizo cargo del hijo que tuvo con Érika Buenfil. En una entrevista que la actriz tuvo con Yordi Rosado para su show en YouTube, reveló una mentira piadosa que usó por varios años para que su hijo no sufriera ante la ausencia de su padre.

Cuando estaba embarazada se encontraba trabajando en una telenovela en Televisa; para una de sus escenas tuvo que usar un vestido de novia, aprovechando el momento para tomarse unas fotografías usando dicho ajuar y tiempo después, hacerle creer a su hijo que había contraído matrimonio con su papá.

Me fui a probar mi vestido de novia estando embarazada en la vida real, yo lloraba en la vida real porque yo me veía madre soltera.

Una de las chicas de vestuario fue la encargada de tomarle esas fotografías usando un vestido de novia. "Esa foto la usé mucho tiempo para decirle a mi hijo 'mira yo me casé embarazada y me fui de luna de miel en ese barco con tu papá'".

Asimismo durante su charla con Yordi Rosado, la actriz Érika Buenfil contó que años después su hijo Nicolás supo la verdad, sin embargo, por mucho tiempo ese engaño ayudó a que no sufriera por la ausencia de su padre Ernesto Zedillo Velasco.

"Era mi cuento para que mi hijo viera que yo sí me había casado, claro que ya sabe la verdad, pero en ese momento tenía una foto de su mamá vestida de novia, yo le quería cuidar su corazón, lo viví, lo lloré y todo".