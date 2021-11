El enternecedor momento de Salma Hayek con una fan, tras develar su estrella en el Paseo de la Fama

La actriz mexicana Salma Hayek quedó inmortalizada en el legendario y emblemático Paseo de la Fama en Hollywood. Al finalizar la ceremonia donde develó su estrella en el Hollywood Boulevard en Los Ángeles, California (Estados Unidos), una de las protagonistas de las películas "Eternals" y "House of Gucci", tuvo un encuentro un grupo de fans y una pequeña niña enterneció el corazón de la también empresaria.

¿Cómo lograr llamarla atención de Salma Hayek? La fan quien responde al nombre de Sammy, nos da la mejor respuesta.

La protagonista de la película "Frida" se retiraba del lugar donde se llevó a cabo la develación de su estrella en el Paseo de la Fama, acompañada de su esposo Francois-Henri Pinault, su hija Valentina Paloma y otras personas.

Al verla este grupo de fans la saludó a la distancia de manera eufórica; la actriz respondió a estas muestras de amor. Posteriormente la pequeña fan, quien portaba un sombrero típico mexicano, le gritó: "¡viva México!".

Ante esto, Salma Hayek se acercó a donde estaban sus fans, en especial hacia la niña. "¿Cómo te llamas tú?", le preguntó, a lo que su fanática le respondió: "Sammy". Mientras la actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz le daba un autógrafo, expresó:

Que gusto conocerte Sammy, así se llama también mi hermano y una amiga mía, tienes un nombre muy bonito y estás hermosa.

Sammy respondió con un tierno: "gracias". Asimismo Salma Hayek agradeció a sus fans por haberla acompañado en esa noche tan especial. "Le estoy muy agradecida, muchas gracias a todos, muchas gracias por venir, gracias por el amor".

Otros de los seguidores que estaban junto a Sammy, dijeron a la actriz: "te lo mereces" y "felicidades Salma", en referencia a su estrella en el Paseo de la Fama. Cabe mencionar que estas enternecedoras imágenes, fueron publicadas en TikTok por el usuario @osqui244, con el siguente título: "orgullo mexicano".

"Un 'viva México' en el extranjero nos emociona a todos", "estos detalles con las personas, son los que la hacen verse grandes artistas", "me encantan este tipo de fans que no necesitan atacar al artista y respetan", "mexicano que no reacciona al 'viva México', no merece llamarse mexicano, que chulada", son algunos de los comentarios de parte de usuarios de TikTok.

Por otra parte, Salma Hayek dedicó su estrella en el Paseo de la Fama a todos los latinos, que como ella, llegaron a Estados Unidos para cumplir sus sueños. El anhelo de ella, era convertirse en una gran actriz de Hollywood...¡y así fue!

"Cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de nuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio, ustedes son también parte de esta estrella".