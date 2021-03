Estados Unidos.- Todo mundo sabe que Kylie Jenner puede ser una de las estrellas más hermosas y con el mejor físico del medio del espectáculo estadounidense, incluso, en el mundo, pero sus acciones los han llevado a dudar de ella y esa belleza que presume por todo lo alto en las redes sociales.

La socialité de 23 años comparte todo tipo de contenido en Instagram, evidenciando que tiene un cuerpazo gracias a algunos arreglos estéticos, pero también por dietas y ejercicio, pero lo que recientemente compartió dejó a todos confundidos, pues creen que ha engañado una vez más a sus ojos.

Resulta que la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians compartió una compilación de fotografías luciendo un cuerpazo de infarto, sin embargo, algunas personas no tardaron en darse cuenta de que había alterado la imagen con Photoshop y, sin darse cuenta, lo evidenció de una manera muy perceptible.

Las fotografías se revelaron hace seis meses por la misma empresaria de la belleza a través de su perfil de Instagram, en esta podemos verla posando ante los rayos del sol con una falda estilo gitana, un brasiere de piel color negro, lentes rojos oscuros y una pelota de basquetbol firmada por Chanel.

Más de ocho millones y 200 mil me gustas consiguió la publicación, y comentarios de todo tipo, pero los que no se pudieron quedar atrás fueron los de su error a la hora de editar la fotografía, aunque se le ve un abdomen plano y bien trabajado, así como una cinturita, sus seguidores se percataron que se trataba de una edición.

Si bien, Kylie tiene un físico espectacular, fue gracias a la página Celebritea que todos confirmaron sus sospechas, ya que tomó la fotografía y mostró el error de la influencer. La pelota que cargaba en sus manos dejó de ser un círculo perfecto, como debería de ser, para formar un óvalo estirado en la parte del abdomen, es decir, fue esta la parte que alteró para lucir mejor.

El épico error de Photoshop Kylie Jenner en una de sus fotos

Se sabe que Kylie es una de las hermanas más hermosas y con un cuerpo de envidia, sin embargo, ya han sido varias las ocasiones en que todos han notado que sus fotografías son alteradas, ya sea alisando su piel, dando más volumen a sus atributos o perfeccionándolas en general, suelen tener algún retoque que queda evidenciado por páginas que se dedican a esto justamente.

La página de Celebritea en Instagram ha evidenciado a un gran número de estrellas estadounidenses para mostrar que no todos son perfectos como quieren hacerlo ver en las redes sociales. Sólo basta con darse una vuelta por su perfil para encontrar los errores de edición de famosos como Kylie, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Anastasia Karanikolaou, Demi Rose, Khloé Kardashian y Gigi Hadid, sólo por mencionar a algunas.

