"Él era un adulto y ella era una niña", Erik Rubín contra Luis de Llano, ante denuncia de Sasha Sokol

Erik Rubín mostró su incondicional apoyo a su amiga Sasha Sokol, tras confesar que supuestamente sufrió abuso sexual de parte del productor musical Luis de Llano, cuando formaba parte de Timbiriche. Hace ya muchos años, la cantante mexicana y quien fuera uno de los productores más poderoso de Televisa, tuvieron una relación y acuerdo con la también compositora, imperó el abuso de poder y la manipulación.

"Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39", manifestó Sasha Sokol en un amplio mensaje que publicó en sus redes sociales, el pasado Día internacional de la mujer.

En un encuentro con unos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Erik Rubín, otro de los integrantes de la agrupación musical Timbiriche, externó que aquella relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano "no tenía por qué ser, él era un adulto y ella era una niña".

El esposo de la conductora de televisión Andrea Legarreta, quien forma parte del elenco del programa "Hoy", compartió que nunca ha platicado con Sasha sobre este controvertido tema. "Esto es algo que después de algunos años me enteré de la relación que tenían, pero de niño no me tocó".

Asimismo, expresó todo su apoyo a la ex Timbiriche, tras la denuncia que hizo por supuesto abuso sexual. "Si a alguien amo con todo mi corazón es a mi hermana Sasha, estoy con ella y sabe que siempre puede contar conmigo y que bueno que alce la voz. Ella tiene que hacer lo que ella quiera hacer".

Erik Rubín es padre de dos talentosas jovencitas: Nina y Mía Rubín, fruto de su matrimonio con la también actriz de telenovelas Andrea Legarreta. Manifestó ser un padre que siempre está al pendiente de ellas, sobre todo ahora que forman parte del ambiente artístico.

"Mi trabajo ha sido la comunicación, ser un padre presente, tengo la fortuna de que tengo muy buena comunicación con mis hijas y ellas me cuentan todo, es muy importante eso: la comunicación y estar presente como padre, para que cualquier situación, pues poder ayudarlas".