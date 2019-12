Él es Alan, el excéntrico y multimillonario novio de Michelle Salas

México.- No solo fue la fortuna, si no la personalidad de Alan Faena la que enamoró ciegamente a Michelle Salas luego de que surgiera un amor a primera vista en el New York Fashion Week.

Y es que sin duda Alan deja ver que es un hombre excéntrico y multimillonario y eso fue clave para que la hija de Luis Miguel quedara deslumbrada.

La relación entre Michelle Salas y Alan Faena surgió 'de la nada' sin embargo aún no se puede hablar de matrimonio sí podemos decir que ambos demuestran un amor profundo el uno por el otro y que seguramente este va creciendo día con día.

Cabe señalar que hace unos días la pareja hizo pública su relación, cuando aparecieron en el Art Basel de Miami.

De acuerdo con información publicada por Wikipedia, Alan Faena nació el 20 de noviembre del año 1963, en Buenos Aires, Argentina.

Es un hotelero y desarrollador inmobiliario argentino que ha desarrollado propiedades en su natal Buenos Aires, así como en Miami Playa, Florida.

Faena es la fundadora y presidenta del Grupo Faena. Cabe señalar que Alan es miembro del Comité Internacional Tate y del New Museum Leaders Council Council.

Anteriormente fundó Via Vai en 1985, una marca de moda argentina, y trabajó como diseñador de moda.