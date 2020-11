Estados Unidos.- Si hiciéramos un listado sobre las mujeres más bellas de Hollywood necesariamente tendríamos que mencionar a Scarlett Johansson, en incluso no sería una sorpresa que ella encabezara dicho listado, por si fuera poco, la belleza no es solo uno de sus atributos sino que también posee un gran talento, no por nada protagoniza a uno de los personajes más importantes del mundo cinematográfico de Marvel.

Estos detalles han hecho que los fanáticos se muestren interesados cada vez más en todos los detalles de su vida, lo cual es inevitablemente complicado ya que la actriz no cuenta con redes sociales. Sobre todo hay un detalle en particular que ha sorprendido a muchos, Scarlett Johansson tiene un hermano mellizo y su nombre es Hunter Johansson.

Scarlett y Hunter Johansson nacieron un 22 de noviembre de 1984 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y son hijos de Karsten Johansson y Melanie Sloan. A pesar de que estos hermanos son muy parecidos físicamente no comparten los mismos estilos de vida, ella por su parte se dedicó completamente al mundo de las cámaras y la fama, mientras que él por su parte prefiere mantenerse un poco alejado de los reflectores.

Aunque es necesario mencionar que en 1996 participo junto a su hermana en la película de Manny & Lo, además que por ocasiones se dedica a hacer modelaje. Otro dato importante sobre Hunter Johansson es que tiene un gran interés por la política, en 2008 colaboró en la campaña para la relección del ex presidente Barack Obama y también participó como organizador comunitario para la oficina del presidente del condado de Manhattan, Scott Stringger. Hoy en día, de acuerdo a sus redes sociales, dirige una empresa que instala paneles solares y almacenamiento de batería en las estaciones de primeros auxilios para que los bomberos y paramédicos puedan salvar vidas cuando falla la red eléctrica.

El es Hunter Johansson, el hermano mellizo de Scarlett Johansson que pocos conocen/ Instagram

Desafortunadamente, al igual que su hermana, Hunter intenta reservar su vida privada lo más que puede, aunque de vez en cuando aprovecha para subir algo de contenido a sus redes, lo cual le ha hecho ganar hasta alunas admiradoras. Asimismo, a veces ha compartido imágenes donde se le puede ver junto a su hermana y cada vez que esto ocurre genera gran cantidad de reacciones y comentarios.

Recordemos que Scarlett Johansson comenzó su carrera como actriz a muy corta edad, de hecho era su madre quien la llevaba a diferentes audiciones para anuncios, pero constantemente era rechazada y al ser esto algo tan cruel prefirió limitarla solo pruebas para películas hasta que a la edad de 9 años logró hacer su debut cinematográfico. Hunter por su parte siempre mostró otras inquietudes.