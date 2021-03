"Él es alguien muy especial": Alicia Machado sí aparecerá en Luis Miguel, La Serie

A poco del estreno de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, La Serie’, Alicia Machado confirmó que sí estará dentro de la producción inspirada en la vida de El Sol. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

La serie acerca de la carrera y vida de Luis Miguel que corre bajo la producción de Netflix, estrenará su segunda temporada este 18 de abril, por lo que poco a poco comienzan a relucir algunos detalles de lo que se verá dentro de la pantalla chica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: El grupo Héroes del Silencio tendrá su documental en Netflix y contará todo desde su origen

Ahora ha sido la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien reveló que sí formará parte de la serie de Luis Miguel, con quien tuvo un romance en la década de los 90, cuando ella fue coronada en el 96.

A diferencia de Aracely Arámbula, quien sí ha puesto en duda su aparición dentro de la serie y que ha intentado llegar a acuerdo con la producción, otro ex amor de Luis Miguel sí estará dentro de la misma, sin ningún problema legal.

La reina de belleza mencionó a la prensa que ya tuvo un acercamiento con el abogado de Luis Miguel, Guillermo Pous, señalando que no tiene ningún inconveniente con que su relación con el cantante se aborde dentro de la trama.

“Creo que sí aparezco como la Miss Universo que andaba por ahí con él”, dijo brevemente la venezolana.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

También ella involucrará a Luis Miguel en sus proyectos

Alicia Machado estaría también trabajando en un proyecto acerca de su vida, en la que Luis Miguel también podría formar parte.

La venezolana señaló que se encuentra preparando un libro acerca de su vida y, como es de esperar, Luis Miguel tendrá dedicada una parte dentro del mismo.

“Él es alguien muy especial, siempre lo va a hacer, y en mi libro hay un capítulo dedicado completo para él”.

Con mucho cariño es como Alicia Machado guarda su relación con Luis Miguel, mencionando que tiene recuerdos muy positivos de El Sol.

“Yo no tengo más lindo que decir que las bonitas anécdotas que compartí en su momento, y nada más, o sea, no hay nada negativo que yo pueda decir porque no lo hubo”.

En el pasado, la ex Miss Universo ha hablado muy bien Luis Miguel, mencionado que la experiencia fue muy bella, y que él hasta le había dado consejos acerca de la fama y el espectáculo.

Suscríbete aquí a Disney Plus.