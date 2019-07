Él es el extravagante diseñador que viste a Rosalía y a Madonna

Rosalía es conocida por sus excéntricos y sofisticados atuendos. Pero, ¿quién es el diseñador que está detrás de sus mejores outfits?

Se trata nada más y nada menos que del reconocido diseñador Palomo Spain, quien además de ser el asesor de Rosalía, fue quien vistió a Madonna y Maluma, en su último video llamado "Medellín".

Palomo Spain ha participado en numerosas pasarelas de talla internacional como el MBFW Madrid, el Fashion Week de Mercedes Benz en España y otras pasarelas en Nueva York.

Ha sido elegido para vestir a grandes famosas como Beyoncé, Miley Cirus y ultimamente a Rosalía, quien usó sus diseños en su pasada gira musical del 2018, para promocionar su disco "El Mal Querer".

La unión entre el diseñador y la artista nace del origen común que ambos tienen, el arraigo a la cultura española con una visión completamente renovada y la interpretación más moderna de algo tradicional.

"Rosalía y yo nos conocimos en París hace dos años, hace poco protagonicé mi primera portada junto a ella y he ido a varios de sus conciertos. Su música me ayuda a crear, me inspira, valoro mucho su trabajo y por eso me ha hecho tanta ilusión crear estos looks para su nuevo proyecto".

También fue elegido por Madonna y Maluma para ponerse sus elegantes creaciones en el videoclip "Medellín".

La prenda elegida por la estrella del pop es un batín de seda con aplicaciones de plumas verdes y rojas de la colección SS18 Hotel Palomo.

La nueva polémica de La Rosalía

Rosalía está en el ojo del huracán tras despertar la furia de sus fans por aparecer usando varios abrigos con piel de zorro.

En redes sociales le llovieron cientos de críticas, pues si bien aceptan su enorme talento musical y su buen vestir, no le pudieron perdonar que apoyara al maltrato animal de esa manera.

La intérprete de "Con Altura" publicó en Instagram y Twitter las imágenes donde se le ve con un elegante saco en distintos colores, que algunos amaron y otros no tardaron en percatarse de su origen.

Los mismos usuarios descubrieron que los abrigos son de la marca Saks Pott, famosa por usar pieles de zorros y corderos.

Es piel de cordero con fur de zorro ártico. pic.twitter.com/ebxxgEnU7x — NÍKOLAS; (@bonhomiastral) 10 de julio de 2019

“Rosalía, esa persona que no sólo se compra un abrigo de piel d zorro aún pudiendo pagar imitaciones de piel idénticas, sino que se compra TRES IGUALES”

“Entienden que están hechos con piel de zorro y de cordero, dios que horror se me cayó una idola”

“No entiendo como una persona normal podría ponerse algo que dice 100% piel de zorro muerto".

Hasta el momento, la cantante no ha pronunciado palabra al respecto de esta polémica.

Ell se encuentra de gira artística por distintos países del mundo, entre los que destacan Londres, Chicago y Bilbao.