"Él es un señorón", Raquel Bigorra defiende a Chabelo y desmiente que tuviera romance con una joven

Hace unos años el conductor de televisión Xavier López, mejor conocido como Chabelo, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana, enfrentó una controversia ante los rumores de una relación amorosa con una joven. Esto surgió tras una fotografía que la misma joven publicó en redes sociales.

En una reciente entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, la cantante y actriz cubana Raquel Bigorra, de 47 años de edad, aunque ya pasó un tiempo de aquella polémica, salió en defensa de Chabelo de 86 años de edad, el amigo de todos los niños.

La también conductora de televisión contó que la fotografía antes mencionada, fue tomada en una fiesta que ella organizó; asimismo se refirió al presentador de "En Familia con Chabelo", como una persona divina.

"Una vez yo pasé una pena", expresó la Bigorra. "Siempre llega alguien que se quiere tomar una foto con él y todo, él siempre le dice que sí a todos y a veces me da pena porque la gente sube la foto". De acuerdo con su relato, ella siempre trata de cuidar a Xavier López y que se sienta en familia, "y él, así esté en medio de la fiesta, él se toma la foto, porque él es un señorón".

La foto de Chabelo junto a una joven que causó polémica.

Raquel Bigorra conoció al también actor de cine hace 15 años, cuando conducía el show "TV de noche" junto a Coque Muñiz.

"Un día en el programa, el Coque se fue una semana de vacaciones, llega Chabelo y me dice '¿usted no sabe que yo he estado casado con cubanas dos veces?', y le digo: 'usted es reincidente'". Agregó que para ella fue todo un privilegio conducir "TV de noche" al lado de él.

Además de defenderlo de aquella controversia y desmentir que sea una persona con mal carácter, Raquel Bigorra también habló sobre su relación con la señora Teresita Miranda, esposa del cantante.

"Mi Tere es lo máximo, yo la quiero como si fuera mi mamá, es algo muy padre, que fuera del trabajo podamos compartir, en las fiestas en su casa saca los juegos de la catafixia y ahí nos tiene metidos a todos en los globos, corremos, son gente buena".