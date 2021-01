El escalofriante matrimonio de Elsa Aguirre con su primer esposo

Elsa Aguirre de 90 años y originaria de Chihiuahua sigue siendo una verdadera leyenda hoy en día, pues la famosa actriz de la Época del Cine mexicano dejó un legado importante en la pantalla grande, además de un sin fin de recuerdos de los cuales muchos de sus fans no olvidan gracias a las redes sociales y unos de ellos fue el de su vida personal, pero si hablamos de su primer matrimonio no le fue nada bien.

Y es que el primer matrimonio de Elsa Aguirre, no fue nada lindo, pues sufrió violencia física y emocional de parte de su marido, Armando Rodríguez Morado, con quien se casó en la década de los cincuenta, aunque Elsa Aguirre, pensó que era amor a primera vista cuando lo conoció, las cosas empezaron muy mal en su vida como casados, pues era un hombre violento que quería dominio sobre ella.

Elsa Aguirre procreó con Armando Rodríguez Morado a su único hijo Hugo, quien falleció a sus treinta años en un accidente automovilístico, lo que sumergió a Elsa Aguirre en una gran tristeza, incluso duró muchos meses sin decir una sola palabra, por lo que esto le siguió trayendo con Armando Rodríguez Morado.

La primera alerta que dejó a Elsa Aguirre sin palabras fue cuando Armando Rodríguez Morado, quemó a los pajaritos que la actriz tenía en una jaula, por lo que la actriz comenzó a dudar de las facultades del padre de su hijo, pues sin razón aparente incendió la jaula con las aves de la famosa mujer conocida por la belleza de su rostro.

Ella tenía una jaula con canarios ahí, muy grande porque le gustaban los pájaros, este señor le quemó todos los pájaros, le metió fuego y todos los pajaritos que se quemaron ahí y dijo este está un poco mal de la cabeza no y luego agarró una pistola y aventó unos tiros para la pared, dijo el hermano de Elsa Aguirre en la Historia Detrás del Mito.

Pero Elsa Aguirre dijo en el mismo programa, que ella no sabía muy bien del porqué se comportaba de esa manera su esposo, pues su hermano dijo que la realidad es que la actriz estaba muy enamorada de Armando Rodríguez Morado, por lo que ella era muy sumisa con él, lo que afectó un poco la carrera de Elsa Aguirre, quien solo tenía ojos para su hombre y nadie más.

El era violento en su forma de trabajar y le importaba un... si pasaban carros o lo que sea y eso me asustó a mi francamente, me fui a casa de mi mamá y ya no lo volví a ver, dijo Elsa Aguirre sobre su matrimonio con Armando Rodríguez Morado, con quien tuvo su primera mala experiencia, pues para quienes no lo saben ella se casó tres veces.

Tras haber terminado su tormentoso matrimonio Elsa Aguirre, quien estaba embarazada en ese momento, decidió salir adelante ella sola sin la ayuda de un hombre por lo que poco tiempo después de dar a luz, decidió buscar proyectos nuevamente en el cine y le llovieron cantidades de proyectos los cuales no desaprovechó.

Por si fuera poco Elsa Aguirre tiempo después volvió a encontrar el amor en el cineasta José Bolaños, con quien Elsa Aguirre se sentía muy bien al principio, pues la trataba como una verdadera reina, pero las cosas se salieron de control cuando el hombre se adentró en el trabajo, por lo que la actriz desilusionada lo mandó a volar por su agenda laboral.

Cabe mencionar que Elda Aguirre sigue siendo una de las mujeres más bellas de la pantalla grande, y aunque se encuentra retirada del medio de la farándula desde hace tiempo sus fans la recuerdan con mucho cariño, pues es una mujer que jamás ocupó de los escándalos para salir adelante.