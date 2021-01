El escandaloso vestido de la Wanders Lovers al estilo Celia Lora

Carmen Licona González, mejor conocida en el mundo de la farándula como La Wanders Lover de 37 años de edad vuelve a desatar la locura en redes sociales, esto después de ponerse un vestido al estilo de Celia Lora con el cual la modelo causó reacciones de todo tipo, pues nadie imaginó que la mujer se miraría como una verdadera diosa con el diseño.

Fue un vestido negro con la cremallera en la parte de enfrente con la que La Wanders Lover se miraba demasiado espectacular, además la pose que uso la guapa mujer es muy parecida a las que hace Celia Lora quien es una experta en desatar la locura cuando quiere, pues no por nada tiene un imperio de millones de seguidores en Instagram, es por eso que la morena le sigue los pasos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fueron más de once mil likes los que logró La Wanders Lover en la foto donde se le ve tremendo cuerpazo a la modelo quien saltó a la fama internacional en el programa Guerra de Chistes, donde más de uno quedaba enamorado por la belleza que se cargaba la también influencer originaria de la Ciudad de México.

"Auuuch hermosa hembra admiración respeto", "Tan hermosa y quien te hubiera visto lavando trastes eres muy linda bendición para ti y tu familia", "Con todo respeto, estas súper buenota, Wanders por favor agrégame", "@wandersloveroficial eres preciosa y bastante atractiva", "Espero algún día puedas firmarme mi revista H extremo", le escriben a La Wanders Lover en la foto.

Otra de las cosas por las que La Wanders Lover es ovacionada en sus redes sociales, es por ser una mujer muy entregada a sus hijas, pues ella a pesar de que trabaja todo el día, lo hace para mantener a sus tres hijas quienes son su sol, además las presume no solo en redes sociales sino en su canal de YouTube, donde la famosa tiene mucho éxito.

Leer más: La Wanders Lovers con tres embarazos logró recuperar su cuerpo y hasta un abdomen de

La Wanders Lover muchas veces ha sido tachada de ser una mujer creída e incluso ruda, pero la realidad es que la modelo, lejos de ser una chica mala tiene un corazón muy noble, pues son contadas las personas que forman parte de su círculo social el cual es muy solidario con ella.

Leer más: Wanders Lovers muestra el rostro desgastado de Kimberly Loaiza

A pesar de todo lo que se dice de La Wanders Lover ella es una mujer muy divertida y en sus video blogs lo refleja todo el tiempo, pues las risas son fundamentales en la vida de la modelo quien deja atrás lo malo para seguir enfocándose en su familia la cual depende de ella.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para la modelo, ya que en el amor no le fue del todo bien a la famosa, pues el hombre que la embarazo al parecer no quería formar una familia con ella, es por eso que la bella mujer lejos de rogarle lo mandó a volar demostrando una vez más que es una mujer fuerte que sabe como enfrentar la vida.

La Wanders Lover con su tremenda figura/Instagram

Aunque para La Wanders Lover el perder un amor no es algo que le afecte en su vida, pues el día que murió su padre fue uno de los momentos más duros de su vida, y aunque no ha superado la muerte del señor ella sigue adelante, pues sabe que a su papá no le gustaba verla desanimada, es por eso que ella lo da todo.