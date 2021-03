El escueto mensaje de Jennifer López y Alex Rodríguez ante los rumores de una separación

La cantante y actriz Jennifer López y el ex beisbolista de los New York Yankees Alex Rodríguez, enviaron un comunicado ante los fuertes rumores de una ruptura amorosa y por ende, la cancelación de su compromiso luego de cuatro años de relación amorosa; cabe mencionar que la boda de J.Lo y A-Rod, es una de las más esperadas en el mundo del espectáculos a nivel global. En el escueto mensaje compartido por la pareja, aseguran que permanecen juntos.

Todos los informes son inexactos, estamos trabajando en algunas cosas.

Todo parece indicar que Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez, estarían pasando por una crisis de pareja, misma que estarían tratando de superar. De acuerdo con Fox News los informes que hicieron muchos portales de noticias sobre la supuesta separación de la cantante y el ex beisbolista, fueron prematuros. Sin embargo, la pareja presuntamente estaría con algunos problemas. "Nada era concreto, pasaron por una mala racha, pero están trabajando en ella", señaló una fuente a Fox News.

Por su parte el portal CNN en Español, publicó que una fuente cercana a Jennifer López y Alex Rodríguez, aseguró que la pareja se había separado hace unas semanas, "no parece que vayan a volver a estar juntos". Ante los rumores un representante de A-Rod y J.Lo, dejó muy en claro que siguen juntos y comprometidos. Cabe recordar que en marzo de 2019 el ex beisbolista de las grandes ligas de la MLB, durante unas vacaciones en La Bahamas, le entregó el anillo de compromiso a la actriz de cine, luego de dos años de noviazgo.

Madison LeCroy, ¿la tercera en discordia entre Alex Rodríguez y Jennfer López?

A principios de febrero pasado surgieron de los rumores de una infidelidad de parte de Alex Rodríguez. Supuestamente la tercera en discordia es una mujer de nombre Madison LeCroy, conocida por su participación en el reality show de la televisión estadounidense "Southern Charm", que trataba sobre un grupo de solteros pertenecientes a la aristocracia moderna de Charleston, en Carolina del Sur (Estados Unidos), quienes abren las puertas de sus casas para mostrar cómo viven y cómo trabajan para preservar el nombre de su familia.

Anteriormente se llevó a cabo un show especial con la reunión del elenco de este reality show, donde Craig Conover aseguró que Madison LeCroy había viajado a Miami, Florida para tener un encuentro sexual con un ex jugador de MLB muy famoso. Cuando Craig aseguró que la persona con la que tuvo relaciones sexuales fue Alex Rodríguez, Madison respondió: "ponme en una prueba de detector de mentiras, nunca volé a Miami. ¿Dónde está el registro de eso? Es falso, me contactó y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no había nada, nunca lo había visto o tocado".

Y como era de esperarse, tras esta revelación surgieron los rumores de una infidelidad de A-Rod a su prometida J.Lo. En una entrevista para el portal Page Six, la "tercera en discordia" negó dichos rumores. "He hablado por teléfono con él (con Alex Rodríguez), esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido, nunca ha engañado físicamente a su prometida (Jennifer López) conmigo".

Al darse a conocer la supuesta separación de Alex Rodríguez y Jennifer López, en redes sociales volvió a surgir el nombre de Madison LeCroy como la culpable.