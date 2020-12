El especial mensaje de María León tras ser la ganadora de "¿Quién es la máscara?"

La cantante mexicana María León, quien estuvo detrás de "Disco ball", fue la ganadora de la segunda temporada de "¿Quién es la máscara?", programa de televisión que se estuvo transmitiendo desde octubre pasado. La gran final se llevó a cabo este fin de semana, donde tuvo como investigadores a Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita; en la conducción estuvo Omar Chaparro y Natalia Téllez.

En el show final de "¿Quién es la máscara?", la ex integrante de la agrupación Playa Limbo, cantó el exitoso tema "Lady Marmalade" que grabaron hace unos años Christina Aguilera, Pink, Mya y Lil' Kim, para la banda sonora de la película "Moulin Rouge" (protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante su presentación "Disco ball" dejó a todos sorprendidos por sus habilidades en el pole dance, algo que la hermosa cantante María León muestra constantemente en su feed de Instagram.

La cantante originaria de Guadalajara, Jalisco, quien tuvo sus inicios musicales en la agrupación T'de Tila, compartió este mensaje en su perfil de Instagram luego de convertirse en la ganadora. "Discobolita, muchas gracias por dejarme vivir en ti, se me sale el corazón de la emoción, de la gratitud y del amor que me dan. Cada palabra de cariño, de apoyo, cada voto me derrite y me derrota, gracias infinitas, me tienen siempre". (María León un cuerpo cien por ciento natural libre de cirugías).

María León manifestó que fue todo un honor compartir el escenario con artistas tan maravillosos y talentosos, hermosos como personas y hermosos de corazón. Asimismo expresó su admiración por Paty Cantú, Edén Muñoz de Calibre 50 y Jesse Huerta de Jessey & Joy, quienes también estuvieron en la final de "¿Quién es la máscara?".

"Mis investigadores, que me quedo cortita de palabras de todo lo que me hicieron sentir con las suyas, tienen mi admiración infinita y esa invitación eterna para echarnos unos mezcalitos. Mi Omar Chaparro, amigo, admiro tanto tu trabajo y tu camino, te quiero. Mi Natalia Téllez te quería abrazar y alburear tantas veces, eres una genia, te quiero".

Gracias por invitarme a jugar y a usar esta hermosa máscara para quitarme otras tantas. Les debo tanto que no me va alcanzar la vida y los escenarios, para regresar ese amor.

Cabe mencionar que fue en 2016 cuando María León, tras varios años de estar con Playa Limbo, decidió iniciar su carrera como solista, logrando gran éxito en México y en algunos países de América Latina. Solo ha lanzado un álbum de estudio, "Inquebrantable". Los sencillos que lanzó fueron "Perro amor", "Locos", "Inquebrantable", "Así es amar" y "Amor ilegal".