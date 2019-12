El especial regalo que le dio Yanet García a Andrea Legarreta

El elenco del reconocido programa matutino de espectáculos, Hoy, organizaron un amistoso intercambio navideño para celebrar estas fechas decembrinas y quien más sorprendió con su regalo fue Yanet García, a quien le tocó obsequiarle algo a la conductora más querida de todo México, Andrea Legarreta y se lució con su elección.

La chica del clima, originaria de Monterrey, Nuevo León, decidió ir más allá con el regalo que le dio a Legarreta, pues no quiso que fuera algo que todos pudieran tener, ella optó por una chaqueta de diseñadora en modelo único y diseñada a mano.

Aunque era obvio que la esposa de Erik Rubín estaría encantada con lo que García le obsequiara, la joven se mostró preocupada en cierto momento por el regalo, pero siempre pensando en darle algo que le encante, pese a que, según ella, Andrea lo tiene todo.

Hicimos el intercambio del programa Hoy y me tocó Andrea Legarreta, y es una mujer hermosa que lo tiene todo y dije '¿qué le voy a regalar?', algo le encante y entonces no sabía. No tenía idea.", relata la modelo de Instagram.