Estados Unidos.- Uno de los colores que suelen ser estrictamente prohibidos para una boda es el color negro, así como el blanco, pero esta es una regla que la socialité Kim Kardashian rompió al acudir a la unión de su gran amiga Paris Hilton, durante el pasado fin de semana.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians deleitó a los presentes con un impresionante vestido negro que marcó a la perfección su figura y se volvió el centro de atención, luciendo como toda una diosa.

Incluso, tras revelarse fotografías del prestigiado evento, usuarios de Internet señalaron que Kim destronó por completo a la novia, Paris Hilton, que también se lució con su vestido blanco, logrando convertirse en una de las novias más aclamadas del mundo del espectáculo.

El vestido de Kim Kardashian era uno largo de escote muy pronunciado y una abertura en la parte del vientre, este fue en color negro y estilizado para lucir digno de una diosa con botas oscuras, accesorio del mismo color y un peinado y maquillaje de impacto.

El espectacular vestido negro con el que Kim Kardashian destronó a Paris Hilton el día de su boda

Para la boda de Hilton, la socialité estadounidense eligió llevar una larga trenza y un maquillaje imponente con ojos en estilo foxy eye, volviéndose una de las invitadas más aclamadas de la noche, pues sin duda fue la mejor vestida.

La boda de Paris Hilton

Paris Hilton, por su lado, maravilló a todos con un clásico vestido blanco con mangas de encaje y cuello alto digno de una princesa, llevando el cabello recogido y un maquillaje ligero que resaltó toda su belleza. La empresaria se casó el 11 de noviembre con Carter Reum con un vestido de Oscar de la Renta.

Leer más: "Gracias por vivir a mi lado mi bebé": Bárbara de Regil destrozada por perder a un ser querido