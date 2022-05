El esperado reencuentro de Monsta X, Shownu y Monbebe; así se vivió el eufórico Fan-Con MX Agent

La extraordinaria agrupación surcoreana MONSTA X llevó a cabo el "2022 MONSTA X Fan-Con MX Agent", una muy especial reunión con Monbebe, la cual se realizó durante tres días en el estado deportivo SK Olympic Handball Gymnasium, en Seúl, Corea del Sur. Cabe mencionar que esta reunión tuvo lugar antes de que I.M., Kihyun, Minhyuk, Joohoney y Hyungwon viajen a Estados Unidos, para dar inicio al "MONSTA X No Limit US Tour".

Durante los tres días del Fan-Con (convención de fans) se vivieron momentos emotivos, con muchos sentimientos encontrados, ya que esta era la primera, después de tres años (durante ese tiempo se atravesó la pandemia), que MONSTA X y Monbebe estaban cara a cara.

La boy band comenzó su show "Ride with U", creando el ambiente perfecto para la siguiente canción, "You problem". Luego de saludar con mucho entusiasmo a los fans que tuvieron la enorme fortuna de poder asistir, los Idols interpretaron canciones clave de sus primeros años como "Blue moon", "Honestly", "Need U" e "In time".

Los boletos para la convención de fans de MONSTA X, se agotaron en cuestión de minutos. Foto: Starship Entertainment

Durante los tres días del Fan-Con, los integrantes de MONSTA X, expresaron su infinito amor por Monbebe. En uno de los shows, Minhyuk dijo: "siento que he aliviado mi resentimiento a través de este concierto de fans, quiero que Monbebe piense solo en lo que realmente le hace feliz durante la presentación".

Uno de los momentos más significativos y que causó gran furor, ocurrió durante el segundo día. Kihyun, I.M., Minhyuk, Hyungwon y Joohoney, así como Monbebe, recibieron la sorpresiva visita de Shownu, líder de MONSTA X, quien desde julio del año pasado, se encuentra realizando el servicio militar, una obligación de todo ciudadano de Corea del Sur.

Shownu tuvo unos días de vacaciones del servicio militar, los cuales coincidieron con el Fan-Con, aprovechando la oportunidad para asistir a la presentación de sus entrañables amigos. El Idol los estuvo apoyando desde el público.

En redes sociales se viralizaron videos de Shownu junto a varias fans, disfrutando del espectáculo de MONSTA X, así como videos de los integrantes al momento de enterarse de que entre el público, estaba su líder.

Asimismo, en las redes sociales oficiales de la banda, se publicaron unas fotografías del reencuentro de Shownu con sus amigos en el backstage:

Monbebe hace a MONSTA X. Shownu hizo una visita sorpresa para MX Agent, espero que nunca olvides el día de hoy que fue 514 veces más feliz, porque estábamos todos juntos.

Durante la convención de fans, los Idols también cantaron su nuevo tema "Love", la canción principal de su más reciente mini álbum "Shape of Love", así como "Shoot Out", "Love Killa" y "Gambler".

Para cerrar con broche de oro, interpretaron "I love you", una hermosa canción dedicada a Monbebe, con el mensaje de que seguirán navegando, aunque las olas sean anchas y fuertes, recordando los días que han recorrido hasta ahora.

Leer más: Un MONSTA X más maduro; le canta a los diversos aspectos del amor en su mini álbum "Shape of Love"

Luego de los tres días del "2022 MONSTA X Fan-Con MX Agent", la agrupación expresó lo siguiente a través de un comunicado:

"Somos bendecidos de ser amados mientras hacemos lo que nos gusta. La nueva canción 'Love' también se hizo para MONSTA X y Monbebe. Haremos todo lo posible para expandir nuestra energía en todo el mundo, al pasar cada momento con nuestros fanáticos, nos sentimos como una familia. Estamos agradecidos con Monbebe por proteger nuestros preciosos momentos".