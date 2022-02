"Él está aquí", una cruz en su cama, así es como Doña Cuquita siente presencia de Vicente Fernández

Yo siento que él está aquí, para mí él no se va.

Doña Cuquita se mostró fuerte ante todos los asistentes, manifestando en una breve charla con los diversos medios de comunicación, que su sentir hoy en día tras la muerte de quien fuera su esposo por casi 60 años "es el mismo, ese nunca se me va a ir". La mamá del también cantante Alejandro Fernández, "El Potrillo", agregó:

Al pie de su tumba dentro del Rancho Los Tres Potrillos, el que fuera su hogar, se llevó a cabo una misa y la develación de una estatua en honor a Don Chente, que mide más de tres metros y estuvo a cargo del artista Sergio Gaval. La música del mariachi no pudo faltar, sus fans cantaron, brindaron con tequila a salud del patriarca de la Dinastía Fernández y se lanzaron globos de color blanco.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

