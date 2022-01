"Él está muy entusiasmado con ella", el supuesto romance de Aleida Núñez con un millonario petrolero

Aunque Aleida no publicó en sus redes sociales ninguna fotografía junto a su novio , él si lo hizo en su perfil de Facebook. La también empresaria "quiere ver si se entienden como pareja", por lo cual estaría llevando esta relación poco a poco, "no ilusionarse tan rápido y mejor ver qué pasa entre ellos, antes de gritar su relación a los cuatro vientos".

Se trata del empresario estadounidense Bubba Saúl Saulsbury de 51 años de edad, un activista político y millonario petrolero . Una supuesta persona cercana a Aleida Núñez , dijo a TVNotas que aunque no han hecho público su noviazgo "porque no lleva mucho con él, la verdad es que este romance la tiene superfeliz".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.