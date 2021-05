"Él está trabajando": Sergio Mayer defiende a su hijo de acusaciones de prepotencia en 'Rebelde'

Sergio Mayer Mori protagonizó hace semanas un escándalo, al supuestamente estar en riesgo de ser despedido por Netflix por una supuesta mala actitud en el set de ‘Rebelde’.

Su padre, el actor y diputado Sergio Mayer, negó que tales acusaciones fueran ciertas, y defendió a su hijo de los chismes que han salido a la luz referente a su partición en la nueva versión de ‘Rebelde’ que Netflix prepara.

Según dijo, el también hijo de Bárbara Mori no le ha tomado importancia a lo que se ha dicho de él en los últimos días.

Y es que, comentó Sergio Mayer, al estar trabajando y concentrado en sus proyectos es cuando más se vuelven blanco de los escándalos y los chismes de la prensa, y fue eso mismo un consejo que le dio a su hijo.

“Yo se lo dije a Sergio, y eso lo sabemos, cuando tú empiezas a resaltar, a trabajar, a hacer bien las cosas, siempre te van a atacar. Cuando te va mal, cuando no pasa nada, cuando no trabajas, nadie te hace caso”, dijo.

El esposo de Issabela Camil señaló que ya habló del tema con su Sergio Mayer Mori, y que, como él, no toma importancia a lo que los medios comentan de él, especialmente revistas de chismes como la que publicó el testimonio de uno de los trabajadores de Netflix, y donde se le acusa de tener una actitud prepotente.

“Él es igual que yo, no le da importancia a lo que digan y todo, él está trabajando. Y menos ese tipo de revistas. Si lo dijeran en otro medio... Pero me dice ‘Papá, no pasa nada’”, agregó.