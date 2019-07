El ex de Sabrina vive romance con su novia transexual

Erick Farjeat, el ex de Sabrina Sabrok, vive romance con su novia transexual y dice que entre ellos no existen los prejuicios. Se llevan de maravilla y esperan durar mucho con su relación de pareja. Ama a Aline Ramírez y quiere casarse con ella.

Según reporte en la revista TVNotas, Erick Farjeat cuenta que el encuentro íntimo entre él y Aline fue especial e inolvidable. De entrega total y sin prejuicios. Se conocieron en el gimnasio y desde el primer día que se vieron comenzaron a salir.

Erick había estado muy tranquilo en lo que respecta al amor, y no pensaba en estar con nadie, más que atender por completo a su hijo de 7 años de edad, pero se cruzó por su vida Aline, un transexual, y no quiso dejarla escapar.

Erick tiene 43 años de edad y Aline 29. La edad no es problema entre ellos y él se manifiesta feliz por tenerla ahora como pareja. Se conocieron hace seis meses en un gimnasio de Ciudad de México y el flechazo fue instantáneo.

Tiene todo lo que me puede gustar: es alta, de cabello negro lacio, ¡con cuerpazo! Me flechó, no dejé pasar el momento; platicamos y esa noche salimos".

A Erick nunca le importó el hecho de que Aline, en años atrás, haya sido un chico como él. A la publicación referida también le cuenta que él es un hombre de mente abierta y esas cosas no le importan ni le quitan el sueño nunca y es la mujer que pudo conocer.

Aline insistió con las letras chiquitas y me dijo: "Soy una chica transexual, no sé si tengas problema con ello’, y no, yo la veo como una mujer, así, tal cual".

Erick Farjeat comparte que Aline siempre le habló con la verdad, y desde un principio le dijo que era transexual, cosa que a él no le importó y quiso seguir viéndola y saliendo con ella. Su primer encuentro sexual fue algo especial para él.

Fue muy padre, pleno, sin prejuicio, de entrega total, nada extraño, fue perfecto; soy un hombre pleno y abierto en cuanto a la sexualidad.”

Erick y Aline, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, comparten imágenes en las que se miran juntos, felices y haciendo una vida en pareja de lo más normal.