El ex de Yanet García presenta a su nueva novia y ella reacciona

Hace ya un año desde que la pareja terminó su relación a causa de los videojuegos, aunque Yanet no tardó mucho en encontrar el amor, pues ya la vemos muy feliz con Lewis Howes, su nuevo novio con el que comparte sus momentos felices y románticos en instagram.

Yanet no se esperaba que su ex novio Douglass Censor presentara a su novio en una foto donde se les ve muy cariñosos y la chica del clima no se quiso quedar con los brazo cruzados y reaccionó al amor de estos dos.

El chico presentó a su novia Marilyn con esa fotografía y las felicitaciones no duraron en llegarle, pero lo que él no se esperaba fue la reacción de su ex novia al ver la fotografía.

Yanet García publicó una fotografía muy similar a la que subió su ex novio con su nueva novia, esto para demostrar la felicidad que está viviendo y e romanticismo con su actual pareja. Los seguidores dicen que fue la reacción que tuvo Yanet ante la fotografía de su ex con su novia.