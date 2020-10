El exacadémico Charly Zúñiga estrenará el sencillo 'Con Permiso'

México.- Han pasado ya varios meses desde que La Academia, de TV Azteca, culminó su edición 2019-2020, dejando fuertes talentos que se volvieron los favoritos del público, como Charly Zúñiga, el originario de Matamoros, Tamaulipas, México, quinto lugar de la competencia y quien estrenará su primer sencillo titulado 'Con Permiso'.

En una entrevista con EL DEBATE, el cantante de 24 años de edad adelantó la historia de su nuevo tema y lo que se viene para su primer álbum de estudio, así como los proyectos que tiene en puerta y su vida después de haber sido uno de los dieciocho participantes elegidos para el reality show de talentos que tuvo como jueces a Danna Paola, Alexander Acha, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

Será el próximo 09 de octubre cuando se estrene 'Con Permiso', el primer sencillo de su nuevo disco, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción. Un tema que cautivó con su lírica al cantante, motivo por el cual será lanzado el viernes.

¿De qué habla 'Con Permiso'?

'Con Permiso' es un tema que tiene una historia que todos hemos vivido en algún momento en esta vida, es una historia de desamor sobre una pareja que ha hecho todo por estar juntos, intentado todo porque las cosas funcionen, pero después de tiempo uno de los dos se da cuenta de que no son correspondidos. Esta canción es la historia de decirle a la otra persona: 'Por favor ya no me pidas que lo haga otra vez porque nos estamos matando'. Es el paso de madurez que se toma después de tanto tiempo", comentó Charly sobre su nuevo tema que saldrá el 09 de octubre.

Este 09 de octubre Charly Zúñiga lanzará el sencillo 'Con Permiso'. Foto: Cortesía

Sobre su nuevo álbum, Charly consideró ser una persona multifacética, un artista completo que canta, baila y toca diferentes instrumentos como la trompeta, el ukelele y el piano, por lo que busca innovar a su propia forma el regional mexicano, "ponerle su toque y hacer que la gente se enamore de ese nuevo género".

Los nuevos proyectos de Charly Zúñiga

Me he dado la tarea de que por mes voy a soltar un proyecto oficial. En octubre es este sencillo, en noviembre tengo una producción de video y audio, un concierto que voy a transmitir a través de streaming. Para diciembre tengo una colaboración que nada que ver con banda y así tengo para enero, febrero y marzo", contó el cantante al cuestionarle sobre sus nuevos proyectos.

Para el intérprete mexicano el convertirse en cantante no era algo que tuviera planeado, sus inicios fueron por oficio, pues en su ciudad natal ser músico es un trabajo que se paga muy bien y de las ganancias obtenidas comenzó a pagar la universidad y sus gastos cotidianos.

Es una vocación que Dios me dio para llevar a cabo mi tarea. Mi sueño nunca fue cantante, mi sueño nunca fue ser famoso, pero la vida me preparó, Dios me puso una oportunidad y creo que la supe aprovechar y ahora para que me bajen de este barco va a estar difícil", relató en entrevista.

¿Qué artistas han inspirado a Charly Zúñiga?

Demasiados. Hay muchos artistas que me inspiraron. Yo quisiera ser un Juan Gabriel en un futuro y armar conciertos de ese tipo. Bruno Mars hace espectáculos increíbles y del ámbito regional mexicano Luis Ángel Franco, “El Flaco” de Los Recoditos, siempre lo he dicho, ese hombre para mí es un ejemplo a seguir, tiene una humildad del tamaño del cielo y canta súper chido, así que algún día quisiera ser igual de grande que él".

Charly Zúñiga logró el quinto lugar de La Academia en su edición 2019-2020. Foto: Cortesía

¿Con qué artistas te gustaría colaborar?

Por supuesto que con Julión Álvarez, con el Flaco, con la banda MS, con los grandes... es demasiada la lista que no acabaría de decirte, admiro mucho a la gente de todo el medio".

Su paso por La Academia

Charly también contó que su paso por la academia marcó una pauta, un antes y un después en su vida. Nunca soñó con hacerlo, pero la oportunidad se le presentó y considera que, aunque sus ideas son las mismas de antes, ahora la gente lo toma en serio. Él no tenía ni la mínima idea que entraría, pero cuando lo hizo le pidió siempre a Dios que no lo sacaran y al llegar a la final, no le importó no ocupar el primero, segundo o tercer lugar, sino haber permanecido a lo largo del reality show.

Yo creo que si haces las cosas con la intención de mejorarte, lo que conlleva trabajo, dedicación y esfuerzo, llegas. Cualquier cosa que te propongas", Charly Zúñiga, 24 años, cantante y quinto lugar de La Academia.

Durante la entrevista, Charly Zúñiga le dio la primicia a EL DEBATE de un nuevo proyecto, se trata de un trabajo junto a Susy Ortuño y María Fernanda, dos exacadémicas de su generación que sin duda se convirtieron en las favoritas de los televidentes debido a su potencia vocal y carisma en el escenario. "Le va a gustar mucho a la gente, va a ser una bomba, si algo tenemos los tres en común es que tenemos el hambre de triunfar y las ganas de salir adelante", aseguró.

REDES SOCIALES: @CharlyZuñigamx