El exacadémico Paolo Botti busca alcaldía en Veracruz

México. El cantante Luis Armando Lozano, conocido en el mundo del espectáculo como Paolo Botti y quien es exintegrante del reality show La Academia en su sexta temporada (2008), busca la alcaldía del Estado de Veracruz, se informa en distintos portales de noticias.

Paolo Botti, originario del citado estado de la república mexicana, hace pre campaña para contender por la alcaldía del municipio de Paso de Ovejas en Veracruz y sería avalado por el partido Morena en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el mes de junio de 2021.

Paolo Botti. Foto: captura de pantalla Facebook

Desde su salida de La Academia, Paolo ha participado y sobresalido como cantante en varios programas de televisión, incluso ha dado a conocer varios temas musicales, incluso en el género del reguetón, pero también ha declarado que varias personas que han trabajado en Televisión Azteca trataron de frenar su carrera y la de varios de sus compañeros.

Recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas que no voy a revelar, tal vez en el futuro, me dijeron que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo", contó a varios medios en Ciudad de México recientemente.

En su visita a las instalaciones de Televisa, Paolo Botti comentó que se integraría al programa Hoy, sin embargo no se concretó nada, además dio un adelanto respecto a que prepara varios duetos con cantantes del género urbano; también dijo que sufrió un accidente, se abrió la cabeza y cuando despertó en el hospital ya habían pasado varios días. "Afortunadamente estoy con vida, al lado de mis hijitos, es una bendición estar con vida."

Y en la misma entrevista el cantante reconoce que Paolo Botti es un personaje que crearon en Televisión Azteca y a raíz de ello vinieron cosas buenas a su vida, pero también malas, puesto que en un momento dado le perjudicó tanta "fama" al grado de causarle depresión.

Mucha gente trató de destruirme, perjudicarme, gente que incluso ya no está en Televisión Azteca", dice Paolo, quien popularizó en la televisión mexicana la "bottivuelta", y quien en la vida real es una persona muy tranquila, nada qué ver con el Paolo Botti que todos conocen.

Y muchos cantantes y actores han sido criticados por su decisión de querer incursionar en la política, como es el caso de Carlos Villagrán, "Kiko", Paquita la del Barrio y más recientemente Biby Gaytán, la esposa del cantante Eduardo Capetillo, y esto no es novedad, puesto que desde años atrás ha venido sucediedo y sigue pasando.

Paquita la del barrio. Foto de Instagram

Silvia Pinal, Sergio Mayer, Carmen Salinas son otros artistas que también han figurado en el mundo de la política entre tantos más que se han "destapado" en pos de un lugar en la Cámara de Diputados o una alcaldía. Se recuerda, por ejemplo, que Eric del Castillo incursionó en la política en 2003, cuando fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la entonces delegación (ahora alcaldía) Tlalpan, sin embargo no logró el cargo.

Laura Zapata se postuló como diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) en 2003, un año después de ser secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi, pero no pasó nada; Sergio Mayer, ex integrante del grupo Garibaldi apostó por la política en 2018, año en que se postuló para ser diputado federal de Morena por el distrito 6 de la Ciudad de México. Obtuvo el cargo y ya dentro de la Cámara de Diputados fue elegido para presidir la Comisión de Cultura.

Carmen Salinas fungió como diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del 2015 al 2018; Eduardo Capetillo en 2018 fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Ocoyoacac, Estado de México, pero no obtuvo el cargo.

El cantante Vicente Fernández Jr. competirá en las próximas elecciones por el cargo de diputado del distrito electoral 20 de Jalisco y Paquita la del Barrio se registró ya como precandidata a diputada en Veracruz. Ante estas situaciones, los cantante y actores son objeto de críticas en redes sociales respecto a que no deberían incursionar en la política porque no tienen la preparación, sin embargo no quitan "el dedo del renglón" ysiguen adelante con la intención de desempeñar un buen papel en el mundo de la política.