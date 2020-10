El exfutbolista Sasa Curcic revela encuentros íntimos con Carmen Electra y Naomi Campbell

México. El exfutbolista Sasa Curcic, de 48 años de edad, da la nota al revelar que habría tenido encuentros íntimos con Carmen Electra y Naomi Campbell, dos de las celebridades más famosas en el mundo del espectáculo internacional, se informa en distintos portales de noticias

Sasa Curcic habló sobre su vida sexual y su retiro del futbol y deja con "el ojo cuadrado" al dar a conocer que habría tenido distintos encuentros sexuales que tuvo con famosas como Naomi Campbell y Carmen Electra, según reporte en distintos medios de comunicación.

Naomi Campbell. Foto de AP

Curcic puso punto final a su carrera deportiva cuando tenía 29 años de edad y sorprendió con algunas de sus declaraciones alusivas a su gusto por las mujeres y el sexo.

Me retiro del futbol para dedicarme a follar. No hubiese firmado por otro equipo aunque me hubiesen ofrecido 15 millones de libras, pero sería diferente si me ofreciesen 15 mujeres de todo el mundo. Le diría al presidente: 'por favor, dejadme que haga felices a estas mujeres'", dijo en su retiro.

El serbio tiene actualmente 48 años años de edad y ha dicho a The Sun que tuvo relaciones con modelos como Naomi Campbell y famosas como Carmen Electra y Eva Herzigova. A Naomi la conoció en un palco VIP, puesto que era fan del Crystal Palace y en ese lugar la vio por vez primera.

Sasa Curcic. Foto Instagram

Era una chica dura, tuve que esperar un mes. Fue genial en la cama, pero era un desastre. Me asquea el pelo de mujer, cuando lo veo en el piso me cabreo, y Naomi solía dejarlos por todas partes. Era un desastre, como todas las modelos", djo sobre su supuesto romance con la famoas modelo.

Y a Carmen Electra la describe como "la mejor y la más loca en la cama" de las mujeres con quienes ha tenido relaciones.

Me lo pasé bien con Eva Herzigova e hice el amor en la piscina con Carmen Electra durante horas. Ella fue la mejor en la cama y la mujer más loca que he conocido".

Sasa Curcic es considerado uno de los futbolistas más talentosos en la historia de Serbia, y explicó en una entrevista en el Daily Mail los motivos por lo que que siempre fue conocido como "El George Best serbio".

En mi mejor momento yo era como Best, un driblador, un artista. Yo también gasté mi dinero en mujeres, coches deportivos y alcohol... Estoy deacuerdo con él en que... ¡el resto lo desperdiciamos!."

El exfutbolista también ha revelado que dejó el alcohol hace unos siete años para dañarse, para no acabar con George Best: "Best perdió el rumbo. Yo soy diferente. Paré de beber hace seis años. No quería terminar como él. Fue triste".