El éxito de Lourdes Munguía con el tema Promesas En La Noche de la telenovela Valeria y Maximiliano

Lourdes Munguía de 61 años de edad es una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano, además de ser admirada por conservarse también, pues se ve mucho mejor que una veinteañera, pero esto se debe gracias a la disciplina que se carga, pero te contaremos cuando se convirtió en cantante y tuvo un tema muy popular.

En 1991 Lourdes Munguía lanzó Promesas En La Noche el cual sirvió como tema de una telenovela llamada Valeria y Maximiliano, donde la también actriz tuvo la oportunidad de cantar para el melodrama, fue en esa década donde ella se empezó a convertir en una figura muy popular en la industria musical, pero desafortunadamente ya no siguió, pues le apostó más al mundo de la actuación.

"Una hermosa canción como hermosa es Lourdes Munguia. Inigualable", "Actriz y cantante una mujer completa no le pide nada a ninguna...!!!!!", "Quien todavía escucha y recuerda esta canción, la novela Valeria y Maximiliano.... Las cosas que te gustan siendo pequeña se recuerdan hasta hora a mis 37 años la letra de esta música no se me ha olvidado. 2021", escriben los fans del melodrama.

Aunque Lourdes Munguía no ha dicho realmente por qué ya no siguió cantando las redes sociales siempre han tratado de recordar esas épocas en que se le miraba en Siempre Domingo realizando performance de calidad, pues en todo momento trató de alzar esa parte de su carrera y realmente el público estaba interesado.

Por si fuera poco desde hace años se le ha visto alejadas de las telenovelas, pues la última aparición que hizo fue en el programa Hoy, donde fue parte de la competencia de Bailando con las Estrellas en Hoy, donde robó miradas por su manera de moverse, además los vestuarios que usó en cada competencia eran de impacto total, pero a partir de ahí, dejó de aparecer.

En redes sociales ha tratado de mantenerse muy activa, pues a pesar de todo no olvida a sus fans, de quienes está muy agradecida, incluso les regala fotos del recuerdo, como apariciones en algunas telenovelas o imágenes de eventos a los cuales acudió en el pasado.