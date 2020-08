México. Pablo Aldrete, el exnovio de Pepillo Origel señala que sí tuvo con él una relación formal. Semanas atrás, Pablo hizo pública su molestia en contra de Origel, y dijo entre otras cosas, que siempre lo negó como pareja sentimental y que habían terminado porque el periodista "le puso los cuernos" con otro.

Aldrete reaparece en redes sociales ahora para arremeter en contra de Pepillo Origel y su familia. "Dile a tu primo que le pague a mi tío", le manda decir, en el sentido de que supuestamente el familiar de Origel le debe dinero a su tio. El joven de 28 años de edad también mostró su molestia en contra de Pepillo porque supuestamente lo llamó "prostituto".

Esto va directamente para el señor Origel. Que la verdad no se me hace justo lo que hizo hacia mi persona. Dijo que era un prostituto en la ciudad de Guanajuato. Lo mandó publicar en los periódicos AM de León, Guanajuato”, ha comentado Aldrete.

Foto de Instagram

Yo comprobé que no soy ningún prostituto, lo que tuve con él fue una relación seria y formal, así que que no me venga con esas cosas, no sé en qué te basas ni por qué haces ese comentario. Tú me metiste en un gran problema con toda mi familia de León, Guanajuato. Y ya estoy harto, mucho muy harto”.

A través de programas como Chisme No Like, el cual se difunde por YouTube, Aldrete le hace ver a Origel que este lo metió en serios problemas en Guanajuato con su familia y está harto de ello. “Todos tenemos cola que nos pisen y tú eres uno de ellos. Te levantas el cuello, rica y prestigiosa mi familia de León.”

Dile a tu primo Salvador Origel que le pague los más de cien mil pesos que le debe a mi tío. Dile a tu primo el rata, que no me voy a detener nada, así tengas más influencias, ni un segundo me voy a detener, y me estoy encabronand*, eres una caca, como basura, ya no tengo que decir nada”.

Pepillo fue demandado

Juan José Origel fue demandado por Pablo Alderete y es este último quien hizo público a través de un video que dio a conocer en su cuenta de Twitter que ha recibido amenazas de muerte. "Me están amenazando con matarme, no me preocupa, ya hay una denuncia, si me llega a pasar algo todo va en contra del señor Juan José Origel", dijo.

Pablo Alderete tiene 24 años de edad y dijo en el video que no tiene miedo de lo que le puedan hacer. En otro audio que circuló en redes se escucha a Pepillo pedirle, al parecer a Aldrete, que elimine de sus redes fotografías en las que aparecen juntos.

Aldrete ha comentado en distintas entrevistas que tiene fotografías y videos comprometedores de él al lado de Origel y estaría dispuesto a mostarlos en cualquier momento.

Pablo Aldrete. Foto captura pantalla Instagram

