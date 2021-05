El extraordinario show de Pink y su hija Willow; recibe el Premio Icon en los Billboard Music Awards

La cantautora estadounidense Alecia Beth Moore, mejor conocida como Pink, recibió un muy merecido reconocimiento en los Billboard Music Awards 2021, por ser una grandes estrellas de la industria musical. La también actriz de 41 años de edad recibió el Premio Icon, galardón que recibió de manos del cantante Jon Bon Jovi.

Pero antes de recibir el Premio Icon, Pink llevó a cabo un fascinante performance en el escenario de los Billboard Music Awards, el cual comenzó con un momento muy especial y emotivo junto a su hija Willow Sage Hart de 9 años de edad.

Mientras sonaba la canción "Cover me in sunshine" que grabó junto a Willow, madre e hija deleitaron al público de los Premios Billboard con sus habilidades en la acrobacia. También ofreció un popurrí con sus grandes éxitos como "So what", "Just give me a reason" y varias más.

"Willow, te luciste", expresó la orgullosa madre posteriormente. Al recibir el Premio Icon la intérprete manifestó:

Amo lo que hago y amo a la gente con la que puedo hacerlo, somos bastante buenos en lo que hacemos, pero eso no importaría si nadie viniera a vernos y jugar con nosotros.

Pin agradeció "a todos ustedes, gracias por venir". Cabe mencionar que cuando Jon Bon Jovi le entregó el galardón, a manera de broma le dijo que cuando contrajo matrimonio con Dorothea Hurley, le rompió el corazón y tiró a la basura los posters que tenía de él en su cuarto.

Anteriormente en sus redes sociales Pink expresó lo mucho que significaba recibir el Premio Icon: "cuando era niña, siempre soñé con ser cantante y compartir mi amor por la música con el mundo, años después, recibir el premio Icon Award de los Billboard Music Awards es difícil de creer. Me siento muy honrada de unirme a las filas de ídolos de la música y este es un verdadero momento de pellizcame y sentirme humilde y bendecida".

El Premio Icon, antes conocido como Billboard Century Award, se entrega a quien la revista considera que ha hecho un aporte significativo a la industria musical, en términos de creatividad.